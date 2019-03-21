Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации ЧеховаРБК 04:13

«Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете», — рассказал источник. Собеседник из администрации рассказал, что Фриша посадили в микроавтобус и увезли. Дмитрий Фриш — первый заместитель главы администрации Марины Кононовой.
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с чего всё началось

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете. Информацию подтвердил источник, близкий к администрации.
РБК04:13

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ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

РБК04:13

СК и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Подмосковья

ТАСС03:21

Источник сообщил об обысках в администрации Чехова

РИА Новости05:07

СКР и ФСБ пришли в чеховскую администрацию по делу о незаконном выделении земель

Коммерсантъ05:05

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

РЕН ТВ04:59

После обысков ФСБ задержала замглавы подмосковного города

Lenta.ru05:10

В администрации подмосковного Чехова прошли обыски по делу о хищении земель воинской части

Новая газета03:45
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Происшествия

На территории химического парка в Китае прогремел взрыв

В Китае на территории химического промышленного парка прогремел взрыв.
Обновлено в 04:53
Спорт

Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира в парном катании

Две российские пары завоевали медали на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме – Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Наталья Забияко и Алексанр Энберт выиграли бронзу.
Обновлено в 05:14
Футбол

Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Финансы

Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублей

В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
Обновлено в 01:27
Футбол

Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020

Сборная России сыграет с командой Бельгией в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 02:51
Общество

Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Политика

Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

Обновлено в 04:38
Общество

Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют

В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Политика

ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака

Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле

Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Спорт

Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности

Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.
Обновлено в 04:50
Экономика

Объявлена нынешняя кадастровая стоимость всей недвижимости России

На сегодняшний день общая стоимость всей зарегистрированной по кадастру недвижимости в России достигает 672 трлн рублей.
Обновлено в 04:47
Экономика

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Политика

Володин отреагировал на новые санкции Украины против России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
Обновлено в 03:26
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски

Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Спорт

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Общество

КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток

Обновлено вчера в 07:17
Наука

Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода

Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено вчера в 16:00
Транспорт

Медведев включил ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» в приоритеты РЖД

Как следует из документа, на строительство ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском в 2019-2025 годах планируется потратить 402 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:12
Космос

NASA потратит на запуск станции к луне Нептуна $500 млн

Чтобы отправить автоматическую станцию к луне, NASA предстоит выделить 500 миллионов долларов.
Обновлено в 03:37
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

Экспертиза не нашла следов пыток у адепта «Свидетелей Иеговы»*

Проведенная по настоянию Страсбургского суда независимая экспертиза не нашла следов пыток у члена "Свидетелей Иеговы"* Сергея Логинова, заявившего, что из него выбивали показания, сообщает в четверг Минюст РФ.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено в 03:20
Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Во время празднования Навруза в Кабуле прогремели взрывы

В одном из районов Кабула во время празднования Навруза прогремели несколько взрывов.
Обновлено в 03:16
Авто

Необычные версии Mercedes-Benz 80-х от тюнинг-ателье Styling Garage

Автомобильное ателье Styling Garage известно работами по превращению Mercedes-Benz W126 в 1000 SEL.
Обновлено в 02:19
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Административный округ
Административно-территориальная единица и одноимённое муниципальное образование, существовавшие до июня-июля 2017 года на юге Московской области России.
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