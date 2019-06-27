Политика
В Новом Уренгое задержаны контрабандисты с оружием из Украины и ЛитвыВести.Ru 03:50
Федеральная служба безопасности РФ разоблачила в Новом Уренгое группу контрабандистов, ввозивших нелегальное оружие с территории Украины и Литвы.
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Шоу-бизнес
История любви Яна Абрамова и Алсу, которые решили стать мужем и женой через два месяца после знакомства
В честь дня рождения талантливой певицы Woman.ru решил вспомнить, как начиналась ее история любви с успешным бизнесменом.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства
«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:52
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Обновлено в 03:31
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге
Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Умер биологический отец Эминема
Обновлено вчера в 11:26
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Экономика
Расходы на охрану окружающей среды в регионах снизились почти на 20%
В начале года регионы России резко, почти на 20%, снизили расходы на охрану окружающей среды.
Обновлено вчера в 16:00
Технологии
В России разрешили ввести в строй первый в мире плавучий блок АЭС
Ростехнадзор выдал концерну "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома") лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов".
Обновлено в 03:25
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Авто
Kia Seltos поступит в продажу уже в июле
Заказы на долгожданный Kia Seltos будут открыты в следующем месяце, а первые товарные образцы модели поступят дилерам уже в августе 2019 года.
Обновлено в 02:19
Технологии
Качество и стиль вождения россиян оценят с помощью сервиса
Обновлено в 03:10
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Здоровье
Медицинский вертолет поступил на дежурство в детскую больницу Москвы
Санитарный вертолет ощутимо поможет детской больнице оказывать медицинские услуги маленьким пациентам еще оперативнее.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Транспорт
Водители премиальных марок автомобилей чаще всего скрывают номера при парковке
Водители автомобилей BMW и Mercedes чаще всего прячут номера при парковке, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе столичного администратора парковочного пространства.
Обновлено в 04:15
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено вчера в 03:18
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
Украинская сторона провела учения в Азовском море
Пограничная служба и Военно-морские силы Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22