Политика

В Новом Уренгое задержаны контрабандисты с оружием из Украины и ЛитвыВести.Ru 03:50

Федеральная служба безопасности РФ разоблачила в Новом Уренгое группу контрабандистов, ввозивших нелегальное оружие с территории Украины и Литвы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

РБК04:14

ФСБ сообщила о задержании группы контрабандистов оружия в Новом Уренгое

Интерфакс02:57

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

Газета.Ru03:00

Группа оружейных контрабандистов задержана в Новом Уренгое

RT на русском03:14

ФСБ задержала в Новом Уренгое группу контрабандистов оружия с территории Украины и Литвы

ТАСС02:45

ФСБ задержала группу контрабандистов оружия с территории Украины и Литвы

РЕН ТВ02:44

В Новом Уренгое раскрыли канал контрабанды оружия из Литвы и Украины

РИА Новости02:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии

Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

История любви Яна Абрамова и Алсу, которые решили стать мужем и женой через два месяца после знакомства

В честь дня рождения талантливой певицы Woman.ru решил вспомнить, как начиналась ее история любви с успешным бизнесменом.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства

«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:52
Общество

Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Обновлено в 03:31
Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге

Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес

Умер биологический отец Эминема

Обновлено вчера в 11:26
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Экономика

Расходы на охрану окружающей среды в регионах снизились почти на 20%

В начале года регионы России резко, почти на 20%, снизили расходы на охрану окружающей среды.
Обновлено вчера в 16:00
Технологии

В России разрешили ввести в строй первый в мире плавучий блок АЭС

Ростехнадзор выдал концерну "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион "Росатома") лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов".
Обновлено в 03:25
Авто

Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC

Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Авто

Kia Seltos поступит в продажу уже в июле

Заказы на долгожданный Kia Seltos будут открыты в следующем месяце, а первые товарные образцы модели поступят дилерам уже в августе 2019 года.
Обновлено в 02:19
Технологии

Качество и стиль вождения россиян оценят с помощью сервиса

Обновлено в 03:10
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено вчера в 11:03
Кино

В США умер актер из сериала «Альф»

Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Здоровье

Медицинский вертолет поступил на дежурство в детскую больницу Москвы

Санитарный вертолет ощутимо поможет детской больнице оказывать медицинские услуги маленьким пациентам еще оперативнее.
Обновлено вчера в 08:26
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо после ухода из театра

Обновлено в 03:28
Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Транспорт

Водители премиальных марок автомобилей чаще всего скрывают номера при парковке

Водители автомобилей BMW и Mercedes чаще всего прячут номера при парковке, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе столичного администратора парковочного пространства.
Обновлено в 04:15
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено вчера в 03:18
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие

Украинская сторона провела учения в Азовском море

Пограничная служба и Военно-морские силы Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное