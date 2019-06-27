В Новом Уренгое задержаны контрабандисты с оружием из Украины и ЛитвыВести.Ru 03:50

Федеральная служба безопасности РФ разоблачила в Новом Уренгое группу контрабандистов, ввозивших нелегальное оружие с территории Украины и Литвы.

В Новом Уренгое задержаны контрабандисты с оружием из Украины и Литвы

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