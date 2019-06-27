Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из ЛитвыГазета.Ru 03:00
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
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с чего всё началось
ФСБ России в Новом Уренгое (ЯНАО) пресекла деятельность группы контрабандистов, торговавших огнестрельным оружием из Украины и Литвы, сообщает ведомство.Повестка дня03:49
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