Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из ЛитвыГазета.Ru 03:00
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
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Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью
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В Ростовской области, под Таганрогом, прошла генеральная тренировка динамического показа боевых возможностей современной военной техники для форума «Армия-2019».
Обновлено в 05:35
Происшествия
Самолет Air India вынужденно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе
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Обновлено в 05:48
Политика
Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Экономика
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Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Авто
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"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
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Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в отравлении попутчика в подмосковном электропоезде Подсолнечная–Москва, в результате чего тот скончался.
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В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
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Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в прощальном письме, опубликованном на сайте театра, признался, что покидает пост из-за "полнейшего непонимания" со стороны администрации края.
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«Реал» представил новую гостевую форму песней и клипом
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Евкуров станет заместителем Шойгу
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Пока гастрит не превратился в РАК
Если вовремя не выявить и не лечить нарушение функции ЖКТ, заболевание может прогрессировать.
Обновлено в 04:15
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Обновлено в 04:53
Энергетика
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Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
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Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
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