ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из ЛитвыГазета.Ru 03:00

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

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