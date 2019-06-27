Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из ЛитвыГазета.Ru 03:00

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
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ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

РБК04:14

В Новом Уренгое раскрыли канал контрабанды оружия из Литвы и Украины

РИА Новости02:43

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

Газета.Ru03:00

ФСБ сообщила о задержании группы контрабандистов оружия в Новом Уренгое

Интерфакс02:57

ФСБ задержала в Новом Уренгое группу контрабандистов оружия с территории Украины и Литвы

ТАСС02:45

ФСБ задержала группу контрабандистов оружия с территории Украины и Литвы

РЕН ТВ02:44

В Новом Уренгое задержали контрабандистов оружия с территории Литвы и Украины — видео

RT на русском04:25
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