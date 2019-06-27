ФСБ задержала контрабандистов оружия с Литвы и Украины в Новом УренгоеНародные новости 02:53

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ России задержали группу контрабандистов оружия с территории Литвы и Украины в Новом Уренгое. Известно, что злоумышленников поймали в четверг, 27 июня.

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Литвы и Украины в Новом Уренгое

Авто Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.

Происшествия Названа предварительная причина крушения Ан-24 в Бурятии Источник сообщил, что причиной жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске стал отказ двигателя самолета.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Общество В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.

Экономика Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России» Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.

Происшествия Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.

Экономика TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.

Политика Подтверждена встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в японском городе Осаке, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Общество Рабочая неделя в Петербурге закончится штормовым ветром В воскресенье и в начале следующий неделе погода вновь обещает порадовать петербуржцев теплом.

Авто Калининград вошёл в топ-25 городов по числу автомобилей Калининград занял 24-е место среди российских городов по числу легковых автомобилей.

Армия и оружие В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

Политика Бразильского военного с сумкой кокаина поймали в самолете президента В Испании арестовали члена экипажа одного из самолетов, который используется Военно-воздушными силами Бразилии для перелетов президента страны Жаира Болсонару.

Политика В туалетах британского парламента нашли следы кокаина Больше всего следов кокаина было обнаружено в туалете напротив бара, доступ к которому есть только у законодателей, приглашенных гостей, высокопоставленных чиновников и аккредитованных парламентских журналистов.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.

Происшествия В России убили 16-летнюю мать-одиночку У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.

Наука Ученые рассказали, как температура влияет на сон Ученые в ходе опытов с мышами установили, что повышение температуры окружающего пространства заставляет мозг продлевать БДГ фазу сна, но чтобы убедиться в этом окончательно, исследователи создали генетически измененных грызунов.

Общество Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Происшествия В Дагестане возбудили дела на трех чиновников за превышение полномочий Следственный комитет возбудил три уголовных дела на заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана за то, что превышение ими полномочий повлекло ущерб при строительстве школ на более 241 млн рублей.

Транспорт Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Авто В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.

Здоровье На Кубани с начала года заготовили почти 2 тонны донорской крови Практически все сдают кровь безвозмездно. Благодаря им в 2018 году было заготовлено более 61 тыс. л цельной донорской крови.