Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и ГрозномГазета.Ru 10:41
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
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Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
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Во французском Версале произошел сильный пожар
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Шоу-бизнес
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В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
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Глава компании назвал новый модуль автопилота лучшим компьютером в мире.
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Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
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Geely анонсировала новый полноразмерный кроссовер
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено в 05:33
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
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Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
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Экономика
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Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Кино
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Минкульт настоял на переносе с 25 на 29 апреля премьеры последней ленты про «Мстителей», чтобы в кинотеатрах смогли посмотреть российский фильм «Миллиард».
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность "в другом месте".
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Общество
Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге
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Обновлено в 12:12
Футбол
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Обновлено в 17:27
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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Россия против США подготовит «тихих охотников»
Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 «Ясень».
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Радиация на пути будущей Москвы: дозиметр показал в Москве свыше тысячи мкР
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Обновлено в 12:08
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В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, вероятнее всего, пропустит остаток сезона, сообщает The Sun.
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Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблей
Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Обновлено в 17:01