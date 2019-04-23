ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и ГрозномГазета.Ru 10:41

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

Шоу-бизнес Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце Анжелика Варум высказалась в пользу естественной красоты, которую зачастую прячут фотографы глянцевых журналов.

Происшествия В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.

Авто Tesla продемонстрировала работу своего нового автопилота Глава компании назвал новый модуль автопилота лучшим компьютером в мире.

Хоккей Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.

Армия и оружие Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона» Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".

Общество Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.

Происшествия Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.

Футбол «Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии "Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".

Политика Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.

Армия и оружие Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.

Авто Geely анонсировала новый полноразмерный кроссовер Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.

Транспорт В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.

Гаджеты Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.

Экономика Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.

Кино Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру «Мстителей» Минкульт настоял на переносе с 25 на 29 апреля премьеры последней ленты про «Мстителей», чтобы в кинотеатрах смогли посмотреть российский фильм «Миллиард».

Армия и оружие Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в Турции Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность "в другом месте".

Общество Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.

Армия и оружие Россия против США подготовит «тихих охотников» Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 «Ясень».

Общество Радиация на пути будущей Москвы: дозиметр показал в Москве свыше тысячи мкР Проверка показала неутешительные результаты: в отдельных местах радиационный фон составляет более одной тысячи микрорентген в час, что многократно превышает норму.

Происшествия В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.

Футбол Де Брюйне пропустит остаток сезона Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, вероятнее всего, пропустит остаток сезона, сообщает The Sun.