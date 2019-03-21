Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда МосквыГазета.Ru 09:25
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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ФСБ России задержала в четверг в здании Кузьминского районного суда Москвы федерального судью Руслана Якубаева. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.ТАСС09:23
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