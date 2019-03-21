ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда МосквыГазета.Ru 09:25

ФСБ России задержала в четверг в здании Кузьминского районного суда Москвы федерального судью Руслана Якубаева. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

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Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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