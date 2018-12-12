Происшествия
ФСБ задержала еще одного члена банды Басаева
ФСБ задержала еще одного члена банды БасаеваТАСС02:09
Ранее Петренко и ЦОС ФСБ сообщали, что 28 ноября во взаимодействии с оперативно-разыскным управлением ФСБ были задержаны двое ранее неизвестных членов банды Басаева - Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев.
ТАСС02:09
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В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ, был задержан член банды Басаева Шамиль Казбулатов.
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