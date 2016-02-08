Происшествия
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесменаРИА Новости 07:57
ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
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с чего всё началось
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов Федеральной службы безопасности, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю", - сказали в ЦОС, не приведя подробностей материалов проверки и должностей задержанных.ТАСС07:57
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