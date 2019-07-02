"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов Федеральной службы безопасности, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю", - сказали в ЦОС, не приведя подробностей материалов проверки и должностей задержанных.

с чего всё началось

Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как отмечается, их обвиняют в хищении средств у одного предпринимателя.

ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена

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