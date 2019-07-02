Происшествия
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесменаРоссийская газета 08:30
Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов Федеральной службы безопасности, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю", - сказали в ЦОС, не приведя подробностей материалов проверки и должностей задержанных.ТАСС07:57
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
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В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом
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