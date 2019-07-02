Происшествия

ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесменаРоссийская газета 08:30

Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
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ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение средств у предпринимателя

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов Федеральной службы безопасности, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю", - сказали в ЦОС, не приведя подробностей материалов проверки и должностей задержанных.
ТАСС07:57

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ФСБ задержала двух сотрудников спецслужбы за хищение денег у бизнесмена

РБК08:31

ФСБ задержала двух своих сотрудников

Эхо Москвы08:02

Сотрудников ФСБ задержали за хищение средств у предпринимателя

Коммерсантъ08:13

Задержаны двое сотрудников ФСБ за хищение денег у бизнесмена

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Двух сотрудников ФСБ задержали по подозрению в хищении денег у бизнесмена

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ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение средств у предпринимателя

ТАСС07:57

Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена

РИА Новости07:57
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