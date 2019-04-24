Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды БасаеваИзвестия 03:52

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).
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Задержаны еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Коммерсантъ05:08

ФСБ задержала двух участников нападения банды Басаева на Дагестан

РБК04:10

ФСБ задержала двух участников нападения банд Басаева и Хаттаба на Дагестан

ТАСС03:39

Задержаны двое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на Дагестан

RT на русском03:53

Задержанный житель Ставрополья признал участие в банде Басаева и Хаттаба

РИА Новости04:52

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Известия03:52

ФСБ задержало двух предполагаемых участников нападения отряда Басаева на Дагестан в 1999 году

Эхо Москвы04:04
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Политика

Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил, что решение об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями Донбасса носит чисто гуманитарный характер.
Обновлено в 11:40
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Гаджеты

Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 10:34
Футбол

Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО

Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова

Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Житель Крыма получил 6 лет колонии за подрыв новогодней елки

40-летний мужчина обнаружил ручную осколочную наступательной гранату РГ-42, снаряженную унифицированным запасом (взрывателем), среди мусора в заброшенном здании в декабре 2018 года и забрал ее себе.
Обновлено в 11:23
Теннис

Даниил Медведев пробился в третий круг турнира в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.
Обновлено в 07:26
Авто

Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Технологии

«Яндекс.Такси» потратит более 2 млрд руб. на безопасность

Фото: iStock Сервис "Яндекс.Такси" инвестирует более 2 млрд руб. в развитие и разработку новых технологий безопасности в 2019 году.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Могила Юлии Началовой на Троекуровском кладбище «утонула» в цветах

Обновлено в 09:21
Наука

Искусственный интеллект научили определять болезнь по голосу

Американские ученые разработали программу, которая с точностью до 89% определяет посттравматический синдром по голосу.
Обновлено в 06:11
Общество

Журнал People назвал самую красивую женщину года

Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи

Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Политика

Янукович рассчитывает вернуться на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну.
Обновлено в 00:58
Кино

Анна Семенович показала первые кадры со съемок «Гардемаринов»

Вчера Светлана Дружинина начала съемки очередного эпизода «Гардемаринов» в Крыму.
Обновлено в 10:30
Экономика

Россияне начали массово продавать дачи из-за налога

Обновлено в 01:24
Культура

В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому

Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО

Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.
Обновлено в 03:54
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Ким Чен Ын дал первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 08:30
Происшествия

Рабочие строительной компании признались, что курили в Нотр-Даме

Обновлено в 10:32
Футбол

Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов

Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
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Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник вооружённой борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Ялхорой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.
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