ФСБ задержала двух членов банды БасаеваИзвестия 03:52

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

Политика Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин заявил, что решение об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями Донбасса носит чисто гуманитарный характер.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Происшествия Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.

Общество Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян «В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).

Футбол Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Общество Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.

Шоу-бизнес Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.

Происшествия Житель Крыма получил 6 лет колонии за подрыв новогодней елки 40-летний мужчина обнаружил ручную осколочную наступательной гранату РГ-42, снаряженную унифицированным запасом (взрывателем), среди мусора в заброшенном здании в декабре 2018 года и забрал ее себе.

Теннис Даниил Медведев пробился в третий круг турнира в Барселоне Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.

Авто Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Технологии «Яндекс.Такси» потратит более 2 млрд руб. на безопасность Фото: iStock Сервис "Яндекс.Такси" инвестирует более 2 млрд руб. в развитие и разработку новых технологий безопасности в 2019 году.

Наука Искусственный интеллект научили определять болезнь по голосу Американские ученые разработали программу, которая с точностью до 89% определяет посттравматический синдром по голосу.

Общество Журнал People назвал самую красивую женщину года Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Здоровье Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".

Политика Янукович рассчитывает вернуться на Украину Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну.

Армия и оружие Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.