Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды БасаеваИзвестия 03:52
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).
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Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин заявил, что решение об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями Донбасса носит чисто гуманитарный характер.
Обновлено в 11:40
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова
Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Житель Крыма получил 6 лет колонии за подрыв новогодней елки
40-летний мужчина обнаружил ручную осколочную наступательной гранату РГ-42, снаряженную унифицированным запасом (взрывателем), среди мусора в заброшенном здании в декабре 2018 года и забрал ее себе.
Обновлено в 11:23
Теннис
Даниил Медведев пробился в третий круг турнира в Барселоне
Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро.
Обновлено в 07:26
Авто
Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Технологии
«Яндекс.Такси» потратит более 2 млрд руб. на безопасность
Фото: iStock Сервис "Яндекс.Такси" инвестирует более 2 млрд руб. в развитие и разработку новых технологий безопасности в 2019 году.
Обновлено в 08:30
Наука
Искусственный интеллект научили определять болезнь по голосу
Американские ученые разработали программу, которая с точностью до 89% определяет посттравматический синдром по голосу.
Обновлено в 06:11
Общество
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Политика
Янукович рассчитывает вернуться на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну.
Обновлено в 00:58
Кино
Анна Семенович показала первые кадры со съемок «Гардемаринов»
Вчера Светлана Дружинина начала съемки очередного эпизода «Гардемаринов» в Крыму.
Обновлено в 10:30
Экономика
Россияне начали массово продавать дачи из-за налога
Обновлено в 01:24
Культура
В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО
Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.
Обновлено в 03:54
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Ким Чен Ын дал первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 08:30
Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31