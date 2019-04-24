Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды БасаеваИзвестия 03:52

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Задержаны еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Коммерсантъ05:08

ФСБ задержала двух участников нападения банды Басаева на Дагестан

РБК04:10

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Известия03:52

Задержаны двое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на Дагестан

RT на русском03:53

Задержанный житель Ставрополья признал участие в банде Басаева и Хаттаба

РИА Новости04:52

ФСБ задержало двух предполагаемых участников нападения отряда Басаева на Дагестан в 1999 году

Эхо Москвы04:04

ФСБ задержала двух участников нападения банд Басаева и Хаттаба на Дагестан

ТАСС03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика

Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора

Обновлено в 07:03
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль

Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Правительство Афганистана превзошло талибов в убийстве мирных жителей

Афганские правительственные войска и международные силы за первые три месяца 2019 года убили больше мирных жителей, чем талибы и другие боевики.
Обновлено в 06:17
Энергетика

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам

Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Транспорт

Для водителей с детьми могут снизить допустимую скорость

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
Обновлено вчера в 10:03
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на московском стадионе

Совместно с футбольным клубом «Локомотив» «Амедиатека» покажет финальную сцену «Игры престолов».
Обновлено в 06:29
Экономика

Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева

Собрание акционеров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) утвердило кандидатуру заместителя министра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева на должность генерального директора компании.
Обновлено в 07:07
Политика

Украина обвинила Россию в закрытии Керченского пролива

Начальник Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что Россия "демонстративно препятствует" прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Памфилова: Треть партий в РФ может быть ликвидирована до конца года

"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", - заявила Элла Памфилова.
Обновлено в 05:01
Авто

Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Обновлено в 07:19
Футбол

Салах сфотографировался со звездой «Игры престолов»

На одном из фото Салах запечатлён с известной актрисой Эмилией Кларк из телесериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:24
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Политика

Стало известно, чем будут угощать Ким Чен Ына во Владивостоке

Обновлено в 06:56
Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Футбол

«Бавария» предложила 70 миллионов евро за Кьезу

Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Наука

Найден способ распознать рак легких до появления первых симптомов

Сотрудники Бостонского университета нашли способ определить онкологию легких еще до начальных симптомов, чтобы предотвратить развитие болезни.
Обновлено в 05:08
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по объему ввода ТЦ

В 2018 году Россия заняла второе место в Центральной и Восточной Европе по объему построенных торговых площадей с показателем 483 тыс. кв. м, уступив Турции, где было введено 525 тыс. кв. м. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:55
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Здоровье

Ученые разоблачили девушку, которая рекламировала БАДы

Популярного блогера-натуропата Елену Корнилову разоблачили в Российской академии наук (РАН).
Обновлено в 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник вооружённой борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Ялхорой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное