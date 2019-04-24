Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды БасаеваИзвестия 03:52

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).
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Задержаны еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Коммерсантъ05:08

ФСБ задержала двух участников нападения банды Басаева на Дагестан

РБК04:10

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Известия03:52

Задержаны двое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на Дагестан

RT на русском03:53

Задержанный житель Ставрополья признал участие в банде Басаева и Хаттаба

РИА Новости04:52

ФСБ задержало двух предполагаемых участников нападения отряда Басаева на Дагестан в 1999 году

Эхо Москвы04:04

ФСБ задержала двух участников нападения банд Басаева и Хаттаба на Дагестан

ТАСС03:39
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Энергетика

Гройсман потребовал от «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру

Заняться поисками дешевого газа по всему миру от НАК «Нафтогаз» потребовал глава украинского правительства Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

Обновлено вчера в 15:57
Общество

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Общество

В школах введут две новые должности

Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала стройную фигуру и татуировки

17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поделилась в соцсетях кадрами из Индии, где она отдыхала вместе с матерью Поклонники взахлеб принялись нахваливать модельную внешность девушки, порадовавшую их фотографией в черном купальнике с глубоким вырезом.
Обновлено в 05:50
Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить

За последние семь лет потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза.
Обновлено в 04:58
Политика

Украина вышла из соглашений с СНГ о секретах в области изобретений

Речь идет о договорах по сохранности межгосударственных секретов в области изобретений, которые создали еще в Советском Союзе.
Обновлено в 05:48
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Авто

Renault представила обновлённый пикап Alaskan

Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Политика

Ким Чен Ын отведал в России каравай

Накануне СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
Обновлено в 01:02
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии

«Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

На Сахалине возбудили уголовное дело после массового убийства оленей

Обновлено в 05:34
Экономика

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии

Певицу МакSим обвинили в пиаре на ДТП. Журналисты решили, что авария, в которую попала исполнительница, была частью сценария нового клипа.
Обновлено в 03:27
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Политика

Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Происшествия

На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв

На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
Обновлено в 01:28
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию

Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Религия

Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Алсу сменила имидж после слухов о разводе с мужем из-за измен

Ходили слухи об изменах бизнесмена вокалистке.
Обновлено в 06:00
Театры

Дмитрий Бикбаев покинул «Театр Луны»

Обновлено в 06:02
Экономика

«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области

24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Политика

МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков

Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Транспорт

Камеры на треногах покажут на карте

«Треноги ставятся бессистемно, сейчас их работает более 4 тыс.»,— заявил он.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов

Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено вчера в 13:23
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Шамиль Салманович Басаев
Террорист
Шамиль Салманович Басаев, он же Абдаллах Шамиль Абу-Идрис - чеченский террорист, активный участник вооружённой борьбы за выход непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава Российской Федерации и боевых действий в Чечне в 1991-2006 годах, один из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия. Имел звание генерала армии ЧРИ. Организовал ряд резонансных террористических актов на территории Российской Федерации. Был внесён в списки террористов ООН, Госдепартамента США и Европейского союза. Выходец из тейпа Ялхорой. Уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года в районе села Экажево.
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Саудитский полевой командир
Арабский наёмник, исламистский террорист, полевой командир, родом из Саудовской Аравии, один из руководителей вооружённых формирований самопровозглашённой Чеченской республики Ичкерия на территории Российской Федерации в 1995-2002, сторонник создания в Чечне исламского государства. Проповедовал идеи салафизма и религиозной священной войны, практическим воплощением которых в жизнь он занимался и до Чечни, участвуя в боевых действиях на стороне исламистов в Афганистане и Таджикистане. Был одним из руководителей ваххабитских организаций «Исламская международная миротворческая бригада» и «Высший военный маджлисуль шура объединённых сил моджахедов Кавказа».
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