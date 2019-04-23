Происшествия

ФСБ задержала в Крыму сторонников террористической организацииИА Крыминформ 08:12

Патрушев сообщил, что в отношении 350 иностранных граждан были приняты решения о запрете въезда на полуостров. Кроме того, в местах компактного проживания мигрантов задержано 121 лицо, причастное к террористической и экстремистской деятельности.
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Задержание участников террористической организации в Крыму попало на видео

РИА Новости10:07

ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической организации в Крыму

РЕН ТВ08:46

ФСБ задержала в Крыму сторонников террористической организации

ИА Крыминформ08:12

Сотрудники ФСБ задержали предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Интерфакс - Россия08:11

ФСБ задержала в Крыму 8 сторонников запрещенной секты «Хизб ут-Тахрир»

КП - Крым09:41

Видео с места обысков: что нашли в домах активистов «Хизб ут-тахрир»* в Крыму

РИА Новости Крым08:40

В Крыму задержаны члены террористической организации

КИА08:14
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Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 03:00
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер приговорен к 11 годам колонии строгого режима

Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала сына Псалма

В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын.
Обновлено в 13:40
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Гаджеты

Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0

Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.
Обновлено в 04:21
Политика

Молдавские демократы предложили России тайную сделку

Москва рекомендовала президенту и Партии социалистов не соглашаться ни на какие тайные сделки, кто бы их ни предлагал.
Обновлено в 19:56
Наука

Установлен предел физической выносливости человека

Обновлено в 01:09
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Политика

Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России

Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня

Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено вчера в 03:35
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено в 04:55
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.
Обновлено в 12:15
Гаджеты

В смартфонах Android нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Баскетбол

Московский ЦСКА выиграл Единую баскетбольную лигу ВТБ

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу в финальном матче баскетбольной Единой лиги ВТБ над подмосковными «Химками» и стал победителем турнира.
Обновлено в 16:54
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Авто

«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане

Обновлено в 03:44
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Единоборства

Гассиев дебютирует в тяжеловесах против Давейко 27 июля

Обновлено в 17:51
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес

«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля

Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Небольшой самолет упал в Калифорнии

Обновлено в 17:24
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Культура

Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

Обновлено в 16:17
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
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