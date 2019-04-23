Происшествия
ФСБ задержала в Крыму сторонников террористической организацииИА Крыминформ 08:12
Патрушев сообщил, что в отношении 350 иностранных граждан были приняты решения о запрете въезда на полуостров. Кроме того, в местах компактного проживания мигрантов задержано 121 лицо, причастное к террористической и экстремистской деятельности.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:14, Ашберн
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 03:00
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала сына Псалма
В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын.
Обновлено в 13:40
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0
Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.
Обновлено в 04:21
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Москва рекомендовала президенту и Партии социалистов не соглашаться ни на какие тайные сделки, кто бы их ни предлагал.
Обновлено в 19:56
Наука
Установлен предел физической выносливости человека
Обновлено в 01:09
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Политика
Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России
Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня
Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено вчера в 03:35
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.
Обновлено в 12:15
Гаджеты
В смартфонах Android нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50
Баскетбол
Московский ЦСКА выиграл Единую баскетбольную лигу ВТБ
Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу в финальном матче баскетбольной Единой лиги ВТБ над подмосковными «Химками» и стал победителем турнира.
Обновлено в 16:54
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Единоборства
Гассиев дебютирует в тяжеловесах против Давейко 27 июля
Обновлено в 17:51
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля
Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Небольшой самолет упал в Калифорнии
Обновлено в 17:24
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Культура
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13