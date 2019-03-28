ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппыРБК 06:28

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России, передает ТАСС. Операция по задержанию прошла в Хасавюртовском районе республики.

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Энергетика США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.

Политика Эрдоган обвинил США в атаке на экономику Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что падение курса турецкой лиры результатом целенаправленной кампании со стороны США и их союзников, 28 марта передает агентство Associated Press.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Экономика Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.

Культура Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка» Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

Происшествия Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.

Игры На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Авто В России начались продажи обновленного Honda Pilot В России начались продажи обновленного Honda Pilot, который претерпел незначительные изменения во внешности и оснащении.

Политика МИД РФ сообщил, что Россия сделает с Украиной после выборов президента «Кого выберут, с тем будем работать», — сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос о наличии среди кандидатов в украинские президенты кто-то, способный нормализовать отношения с Россией.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Здоровье В Хасавюрте после массового отравления проводят вакцинацию жителей В дагестанском Хасавюрте после массового отравления начали массовую вакцинацию жителей.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Черное море Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.

Экономика В России наладят производство газовых турбин большой мощности Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.

Политика Медведев назвал самые проблемные регионы России Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.

Шоу-бизнес Дана Борисова призналась, что страдала от сексоголизма Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о еще одной пагубной зависимости.

Технологии В Петербурге откроется кофейня, управляемая искусственным интеллектом Возможно, что кофейни сети откроются также и в Москве. Искусственный интеллект будет сам анализировать продажи и совершенствовать сервис.

Происшествия Пассажирский лайнер влетел в стаю птиц и повредил двигатель В канадской провинции Онтарио пассажирский самолет Airbus A321 при заходе на посадку столкнулся с птицами, летавшими около воздушной гавани Оттавы.

Авто Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.

Политика МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, сообщало агентство Reuters.

Политика Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года "Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.