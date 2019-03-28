Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппыРБК 06:28
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России, передает ТАСС. Операция по задержанию прошла в Хасавюртовском районе республики.
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Энергетика
США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой
Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
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Обновлено в 15:07
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Эрдоган обвинил США в атаке на экономику Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что падение курса турецкой лиры результатом целенаправленной кампании со стороны США и их союзников, 28 марта передает агентство Associated Press.
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Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Происшествия
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина
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Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
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Политика
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Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
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Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено в 13:40
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»
Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 02:21
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой
Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.
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Игры
На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено в 15:00
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Авто
В России начались продажи обновленного Honda Pilot
В России начались продажи обновленного Honda Pilot, который претерпел незначительные изменения во внешности и оснащении.
Обновлено в 10:24
Политика
МИД РФ сообщил, что Россия сделает с Украиной после выборов президента
«Кого выберут, с тем будем работать», — сказала Мария Захарова, отвечая на вопрос о наличии среди кандидатов в украинские президенты кто-то, способный нормализовать отношения с Россией.
Обновлено в 09:28
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
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Здоровье
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В дагестанском Хасавюрте после массового отравления начали массовую вакцинацию жителей.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Суд отправил Ишаева под домашний арест
Обновлено в 13:40
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что страдала от сексоголизма
Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о еще одной пагубной зависимости.
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Технологии
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Возможно, что кофейни сети откроются также и в Москве. Искусственный интеллект будет сам анализировать продажи и совершенствовать сервис.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Пассажирский лайнер влетел в стаю птиц и повредил двигатель
В канадской провинции Онтарио пассажирский самолет Airbus A321 при заходе на посадку столкнулся с птицами, летавшими около воздушной гавани Оттавы.
Обновлено в 14:35
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Политика
МИД Бразилии призвал Россию отозвать военных из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, сообщало агентство Reuters.
Обновлено в 14:50
Политика
Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года
"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Технологии
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57