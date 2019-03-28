Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппыРБК 06:28
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России, передает ТАСС. Операция по задержанию прошла в Хасавюртовском районе республики.
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СК просит арестовать члена банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 г
Агентство Москва10:32
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