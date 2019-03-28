Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппыРБК 06:28
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России, передает ТАСС. Операция по задержанию прошла в Хасавюртовском районе республики.
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Футбол
«Срубивший» Заболотного манекен выставлен на аукцион
Бывший футболист, а впоследствии спортивный комментатор, телеведущий и видеоблогер Евгений Савин выставил на аукцион манекен, ставший знаменитым после столкновения с нападающим "Зенита" Антоном Заболотным.
Обновлено в 07:56
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Общество
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись три медведя, животные начали питаться.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
«Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфонов
"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.
Обновлено в 04:51
Политика
Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Политика
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Авто
Кроссоверы Yema Bojun и EC60 вышли на китайский рынок
Китайский автопроизводитель YEMA вывел на рынок две новее модели: кроссоверы Bojun и EC60.
Обновлено в 04:20
Финансы
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
Обновлено в 03:19
Кино
Константин Эрнст пришел на премию продюсеров с женой Софьей
Напомним, об отношениях актрисы и продюсера стало известно в 2014-м году, поженились Софья и Константин в июле 2016-го и воспитывают двоих дочерей.
Обновлено в 04:41
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Обновлено в 06:45
Политика
Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии
Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.
Обновлено в 07:00
Игры
Мобильная The Elder Scrolls: Blades вышла в раннем доступе
Внезапно для всех без лишних анонсов издательство Bethesda Softworks выпустило в раннем доступе The Elder Scrolls: Blades.
Обновлено в 04:35
Политика
Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.
Обновлено в 06:52
Экономика
Российские платёжные карты «Мир» начнут принимать в Узбекистане
Национальная система платёжных карт сообщила, что приём российских карт «Мир» в Узбекистане будет обеспечен до конца 2019 года.
Обновлено в 04:23
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»
Обновлено в 06:12
Общество
Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым
Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты, которые прибыли в Венесуэлу, занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36