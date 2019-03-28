Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппыРБК 06:28

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России, передает ТАСС. Операция по задержанию прошла в Хасавюртовском районе республики.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Следствие требует ареста подозреваемого в причастности к терактам 2010 года

Вечерняя Москва06:22

ФСБ показала видео задержания боевика в Дагестане

Москва 2406:49

Опубликовано видео задержания члена причастной к взрывам в метро банды

РБК06:21

Опубликовано видео задержания боевика, причастного к взрывам в метро Москвы

РИА Новости06:39

ФСБ задержала участника банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 году

Интерфакс05:32

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 г

Агентство Москва05:44

Задержанному в Дагестане боевику предъявят обвинение по делу о терактах в московском метро

ТАСС05:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Футбол

«Срубивший» Заболотного манекен выставлен на аукцион

Бывший футболист, а впоследствии спортивный комментатор, телеведущий и видеоблогер Евгений Савин выставил на аукцион манекен, ставший знаменитым после столкновения с нападающим "Зенита" Антоном Заболотным.
Обновлено в 07:56
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 08:39
Общество

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись три медведя, животные начали питаться.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»

Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Гаджеты

«Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфонов

"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.
Обновлено в 04:51
Политика

Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Политика

Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Авто

Кроссоверы Yema Bojun и EC60 вышли на китайский рынок

Китайский автопроизводитель YEMA вывел на рынок две новее модели: кроссоверы Bojun и EC60.
Обновлено в 04:20
Финансы

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
Обновлено в 03:19
Кино

Константин Эрнст пришел на премию продюсеров с женой Софьей

Напомним, об отношениях актрисы и продюсера стало известно в 2014-м году, поженились Софья и Константин в июле 2016-го и воспитывают двоих дочерей.
Обновлено в 04:41
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок

Обновлено в 06:45
Политика

Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии

Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.
Обновлено в 07:00
Игры

Мобильная The Elder Scrolls: Blades вышла в раннем доступе

Внезапно для всех без лишних анонсов издательство Bethesda Softworks выпустило в раннем доступе The Elder Scrolls: Blades.
Обновлено в 04:35
Политика

Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.
Обновлено в 06:52
Экономика

Российские платёжные карты «Мир» начнут принимать в Узбекистане

Национальная система платёжных карт сообщила, что приём российских карт «Мир» в Узбекистане будет обеспечен до конца 2019 года.
Обновлено в 04:23
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Пожар в жилом доме Петербурга локализован, спасено 10 человек

Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»

Обновлено в 06:12
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

Обновлено в 07:10
Игры

Японская студия Monolith Soft будет работать над ремейком The Legend of Zelda

Обновлено в 05:27
Общество

Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым

Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты, которые прибыли в Венесуэлу, занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное