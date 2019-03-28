Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппыРБК 06:28
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России, передает ТАСС. Операция по задержанию прошла в Хасавюртовском районе республики.
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Кино
Фильм «Асса» повторно вышел в прокат после реставрации
С 28 марта в российский кинопрокат выходит отреставрированный фильм режиссера Сергея Соловьева «Асса», сообщает киноконцерн «Мосфильм».
Обновлено вчера в 18:15
Гаджеты
AliExpress и Tmall объявили о старте масштабной распродажи
Торговая площадка AliExpress и входящий в её состав маркетплейс Tmall объявили о распродаже в честь своего девятилетия.
Обновлено в 08:56
Авто
В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей
Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Происшествия
Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»
Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе
Обновлено в 04:44
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп в четверг вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы не допустить продолжения роста ее стоимости.
Обновлено в 09:30
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Наука
Ученые: полет к Марсу изменит психику космонавтов
Обновлено в 04:41
Общество
Аэропорт Шереметьево получил пять звезд Skytrax
Обновлено в 08:51
Происшествия
Житель Приморья получил два года условно за репост в Telegram
Спасский районный суд Приморья признал виновным в экстремизме за репост сообщения в Telegram юриста Дмитрия Третьякова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Обновлено в 08:50
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Истребители США F-35 признали непригодными для войны
Обновлено в 05:01
Гаджеты
«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов
Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Спорт
Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 07:35
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
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Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Гаджеты
Huawei представит Huawei Mate 30 этой осенью
Обновлено в 00:11