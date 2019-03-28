Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппыРБК 06:28

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России, передает ТАСС. Операция по задержанию прошла в Хасавюртовском районе республики.
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Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена банды, причастной к терактам в московском метро в 2010 г

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Опубликовано видео задержания причастного к теракту в Москве боевика

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