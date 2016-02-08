ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии ПирожокRT на русском 06:45

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

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