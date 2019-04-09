Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии ПирожокRT на русском 06:45

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
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Опубликовано видео задержания члена «Правого сектора»* по фамилии Пирожок

РИА Новости09:02

Видео задержания радикала «Правого сектора» Пирожка в Московском регионе

РЕН ТВ06:49

ФСБ сообщила о задержании в Москве вербовщика «Правого сектора»

Коммерсантъ07:15

ФСБ задержала в Московском регионе члена «Правого сектора» Пирожка

ТАСС06:55

Радикал Пирожок пытался взорвать «Олимпийский» 25 лет назад

Известия08:52

ФСБ и МВД задержали члена «Правого сектора» Пирожка

RT на русском09:51

ФСБ показала видео задержания Пирожка из «Правого сектора»

Lenta.ru08:18
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Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
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Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

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Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
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Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа, заявил Путин

Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Арктического форума.
Обновлено в 09:33
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Путин назвал предсказуемым итог расследования Мюллера

Президент РФ Владимир Путин считает предсказуемым итог расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 10:08
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Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
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Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

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YouTube разблокировал клип на песню «На заре» группы «Альянс»

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Премьер Норвегии рассказала, почему не приезжала в Россию

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге ответила на вопрос, почему она не приезжала в Россию.
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NantG отказалась от работы над Z1 Battle Royale

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В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
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Экономика

Газету «Ведомости» задумали продать

Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
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Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Экономика

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Единая национальная система отслеживания товаров призвана бороться с контрафактной продукцией Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым дочерняя структура Центра развития перспективных технологий, оператор ЦРПТ, назначен оператором информационной системы мониторинга за оборотом товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
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Путин и Эрдоган провели переговоры в Кремле

После окончания переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с «глазу на глаз» с турецким коллегой актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе строительство газопровода «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 13:19
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
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Театры

Актера Сухорукова выписали из больницы

Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
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Общество

В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки

Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
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Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
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