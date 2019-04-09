ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии ПирожокRT на русском 06:45

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Происшествия В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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