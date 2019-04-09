Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии ПирожокRT на русском 06:45
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
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Происшествия
Двух бывших астраханских депутатов осудили за педофилию
Суд в Астрахани 8 апреля признал двух бывших депутатов регионального заксобрания виновными в целой серии сексуальных преступлений против детей и приговорил каждого к длительным срокам заключения, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:17
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
На пленарном заседании V международного Арктического форума в Петербурге глава государства отвечал на вопрос о влиянии санкций и упомянул про развитие собственного производства товаров, которые раньше закупались за границей.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Уволен пьяный врач из Дзержинска, который вел прием пациентов
Врач городской больницы Дзержинска Нижегородской области вел прием пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева
Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Энергетика
Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США
В случае падения цен на нефть ниже $40 за баррель добыча нефти в США, в отличие от России, может стать нерентабельной, заявил президент России Владимир Путин на Международном Арктическом форуме, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Обновлено в 01:18
Футбол
Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы
Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Политика
Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа, заявил Путин
Россия потеряла от санкций вдвое меньше, чем Европа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Арктического форума.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин назвал предсказуемым итог расследования Мюллера
Президент РФ Владимир Путин считает предсказуемым итог расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 10:08
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Музыка
YouTube разблокировал клип на песню «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 07:32
Политика
Премьер Норвегии рассказала, почему не приезжала в Россию
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге ответила на вопрос, почему она не приезжала в Россию.
Обновлено в 09:42
Игры
NantG отказалась от работы над Z1 Battle Royale
Обновлено в 09:25
Общество
В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года
Вторник, 9 апреля, стал самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года.
Обновлено в 09:25
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА решающий матч за выход в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Газету «Ведомости» задумали продать
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Спорт
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Экономика
Медведев утвердил ЦРПТ в качестве оператора маркировки товаров
Единая национальная система отслеживания товаров призвана бороться с контрафактной продукцией Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым дочерняя структура Центра развития перспективных технологий, оператор ЦРПТ, назначен оператором информационной системы мониторинга за оборотом товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
Обновлено в 09:38
Политика
Путин и Эрдоган провели переговоры в Кремле
После окончания переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с «глазу на глаз» с турецким коллегой актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе строительство газопровода «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Авто
Подержанные автомобили в марте покупали реже
Обновлено в 09:06
Театры
Актера Сухорукова выписали из больницы
Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Общество
В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки
Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43