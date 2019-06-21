Происшествия
ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-ЧеркесииГазета.Ru 09:54
Всего задержали 12 человек, одного из них - в Москве. При этом, как передает издание, все задержанные являются жителями Карачаево-Черкесии. Кроме того, ФСБ России опубликовала видео, на котором запечатлено задержание членов преступной группы.
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с чего всё началось
ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе совместной операции пресекли деятельность ячейки запрещенной в России экстремистcкой организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».Коммерсантъ06:52
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Гаджеты
Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei
Минкомсвязь РФ ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя
Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Общество
Митинг в поддержку Ивана Голунова проходит в Новосибирске
Сегодня, 21 июня, в областном центре проходит митинг в поддержку Ивана Голунова и всех незаконно осуждённых по 228 "наркотической" статье.
Обновлено в 07:54
Политика
Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в День йоги продемонстрировала стойку на гвоздях
В День йоги Татьяна Навка продемонстрировала стойку на гвоздях.
Обновлено в 11:12
Футбол
Муриэль перешел в «Аталанту» из «Севильи»
Нападающий сборной Колумбии по футболу Луис Муриэль, спортивные права на которого принадлежали испанской "Севилье", стал игроком "Аталанты", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Обновлено в 09:17
Хоккей
ЦСКА перешел на финский размер площадки
ЦСКА стал очередным клубом КХЛ, который внес изменения в размер площадки на домашней арене.
Обновлено в 11:39
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова
Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей.
Обновлено в 11:08
Политика
Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно
Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Катерина Шпица высказалась о пластических операциях
В свои 33 года Катерина Шпица, успешная актриса и мама, выглядит как молоденькая девчонка - ее возраст не дает ей никто.
Обновлено в 10:30
Политика
Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
Обновлено в 12:02
Политика
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Грузию
МИД России выразил озабоченность ситуацией в Грузии и рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в страну в интересах их личной безопасности, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:50
Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 05:27
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Американские танкисты в Румынии перепутали полигон с посевами фермеров
Американские военные во время учений НАТО в Румынии перепутали полигон с посевами местных фермеров, сообщили в пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.
Обновлено в 03:40
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района
Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Кунгуре мужчина изрезал беременную и сбросил ее в овощную яму
В Пермском крае тяжелораненая беременная женщина провела в овощной яме двое суток.
Обновлено в 07:06
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном
Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Политика
Тимошенко обвинила Гройсмана в бесплатной приватизации ГТС Украины
«Пятый президент Украины Петр Порошенко при содействии премьер-министра Владимира Гройсмана провели аферу по лишению Украины газотранспортной системы».
Обновлено в 10:20
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20