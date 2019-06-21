Происшествия

ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-ЧеркесииГазета.Ru 09:54

Всего задержали 12 человек, одного из них - в Москве. При этом, как передает издание, все задержанные являются жителями Карачаево-Черкесии. Кроме того, ФСБ России опубликовала видео, на котором запечатлено задержание членов преступной группы.
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с чего всё началось
ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе совместной операции пресекли
 деятельность ячейки запрещенной в России экстремистcкой организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».
Коммерсантъ06:52

Подробнее о событии

Появилось видео задержания радикальных исламистов в Карачаево-Черкесии

РБК10:03

В Карачаево-Черкесии разоблачили группу исламистов

Говорит Москва06:02

ФСБ разоблачила группу исламистов в Карачаево-Черкесии

Москва 2406:06

ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов

РИА Новости06:02

ФСБ задержала 12 экстремистов, подозреваемых в распространении идей радикального ислама — видео

RT на русском07:11

В Карачаево-Черкесии и Москве задержаны 12 членов экстремистской ячейки

ТАСС06:01

Видео задержания 12 членов бывшей экстремистской ячейки в КЧР

РЕН ТВ06:04
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Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно

Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

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Происшествия

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Обновлено в 01:30
Происшествия

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Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
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Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
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Происшествия

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В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Армия и оружие

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Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
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«Пятый президент Украины Петр Порошенко при содействии премьер-министра Владимира Гройсмана провели аферу по лишению Украины газотранспортной системы».
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Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено в 07:20
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