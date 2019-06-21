ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-ЧеркесииГазета.Ru 09:54

с чего всё началось

Всего задержали 12 человек, одного из них - в Москве. При этом, как передает издание, все задержанные являются жителями Карачаево-Черкесии. Кроме того, ФСБ России опубликовала видео, на котором запечатлено задержание членов преступной группы.

ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии

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