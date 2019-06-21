Происшествия

ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-ЧеркесииГазета.Ru 09:54

Всего задержали 12 человек, одного из них - в Москве. При этом, как передает издание, все задержанные являются жителями Карачаево-Черкесии. Кроме того, ФСБ России опубликовала видео, на котором запечатлено задержание членов преступной группы.
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с чего всё началось
ФСБ, МВД и Росгвардии в ходе совместной операции пресекли
 деятельность ячейки запрещенной в России экстремистcкой организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».
Коммерсантъ06:52

Подробнее о событии

Появилось видео задержания радикальных исламистов в Карачаево-Черкесии

РБК10:03

В Карачаево-Черкесии и Москве задержаны 12 членов экстремистской ячейки

ТАСС06:01

ФСБ разоблачила группу исламистов в Карачаево-Черкесии

Москва 2406:06

ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов

РИА Новости06:02

В Карачаево-Черкесии разоблачили группу исламистов

Говорит Москва06:02

ФСБ задержала 12 экстремистов, подозреваемых в распространении идей радикального ислама — видео

RT на русском07:11

Видео задержания 12 членов бывшей экстремистской ячейки в КЧР

РЕН ТВ06:04
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Космос

Ученые NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами с шипами

Обновлено в 05:53
Политика

Сотни человек пострадали в ходе протестов в Тбилиси

Обновлено в 04:42
Политика

В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»

Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Политика

Мэр Харькова вернул проспекту имя маршала Жукова

Геннадий Кернес подписал соответствующее решение горсовета Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:28
Политика

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
Обновлено в 04:01
Политика

МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках

Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил подведомственным отделам подготовить предложения по созданию подразделений по борьбе с нарушениями при расследовании дел о незаконном обороте и сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:10
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде

В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Спорт

Тренер Гараничева смещен с поста главы тренерского совета СБР

«В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин», — сообщили в организации.
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Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

Обновлено в 08:09
Политика

Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме

Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Авто

УАЗ подготовил замену «Буханке»

Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Лукашенко назвал Кадырова братом белорусского народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает 21 июня БЕЛТА.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района

Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле

«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Футбол

«Челси» объявит о назначении Лэмпарда на следующей неделе

Главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард станет новым тренером «Челси». Официально обо всем объявят на следующей неделе.
Обновлено в 10:25
Экономика

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Музыка

София Ротару возвращается в Россию

Певица София Ротару выступит в России после долгой паузы, сообщает издание Utro.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Xiaomi потратит $725 млн на конкуренцию с Huawei в Китае

Компания Xiaomi Corporation намерена потратить дополнительные 5 млрд юаней (приблизительно $725 млн) на расширение собственной розничной сети в Китае в течение следующих трёх лет.
Обновлено в 07:44
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции

В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
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