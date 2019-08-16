Политика

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцевРБК 02:00

Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
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ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

URA.Ru02:46

ФСБ насчитала 15 млн иностранцев, приехавших в РФ в первом полугодии 2019 года

Росбалт04:06

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

РБК02:00

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число иностранцев, приехавших для заработка в Россию

Народные новости03:57

Названо число трудовых мигрантов в России

Lenta.ru03:15

ФСБ впервые за 20 лет посчитала приезжающих в Россию работать мигрантов

Полит.ру02:07

ФСБ указала число трудовых мигрантов впервые за 20 лет

REGNUM04:01
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Происшествия

Росавиация: А321 при взлете столкнулся со стаей чаек в Подмосковье

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Пилоты аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург.
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Баскетбол

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Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
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Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено»

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Армия и оружие

В РФ рассказали о «контролировавших мир» подлодках

Подлодки проекта 941 «Акула» контролировали мир, заявил ТАСС капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
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Шупо-Мотинг хочет остаться в «ПСЖ»
Обновлено вчера в 22:09
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Омбудсмен попросил СК прекратить дело против матери за заказ лекарства

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер.
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Хоккей

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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал, как изменилась атмосфера в команде с приходом на пост главного тренера Крейга Беруби.
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Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро

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Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
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Рубль снизился к доллару и евро после роста накануне

Доллар и евро укрепляются на Московской бирже в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного роста накануне, а также реагируя на снижение котировок нефти.
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Политика

Трамп призвал строить в США больше психбольниц

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Источник издания, близкий к Сбербанку, отметил, что кредитная организация постепенно конвертировала на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank.
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Общество

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ЕЦБ готовит новые меры стимулирования экономики

15 августа 2019 года член совета управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ) Олли Рен сообщил о разработке новых мер, о которых объявят в сентябре текущего года.
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