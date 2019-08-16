Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцевРБК 02:00
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
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ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число иностранцев, приехавших для заработка в Россию
Народные новости03:57
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
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