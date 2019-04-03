Происшествия
ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра ЕвпаторииRT на русском 04:31
В среду, 3 апреля, ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». В городской администрации прошли обыски.
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Проверяются все без исключения. Неприкасаемых нет, это часть системной работы, которая будет продолжаться. Ситуация находится на контроле как у меня, так и у руководства правоохранительных органов.
— Сергей Аксенов, украинский политикНакануне.Ru 04:30
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Авто
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Происшествия
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Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
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В сети появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов» — Последствия.
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Обновлено в 06:00
Происшествия
За нападение на больницу в Петербурге задержаны три человека
Задержаны три человека, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.
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Финансы
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Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
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Политика
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Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии
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Политика
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Армия и оружие
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Авто
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