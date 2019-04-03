ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра ЕвпаторииRT на русском 04:31

Проверяются все без исключения. Неприкасаемых нет, это часть системной работы, которая будет продолжаться. Ситуация находится на контроле как у меня, так и у руководства правоохранительных органов.

В среду, 3 апреля, ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». В городской администрации прошли обыски.

Происшествия Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия Жительница Омска заживо похоронила парня и заставила несовершеннолетнего сына снимать изнасилование на телефон По итогу на изощрённую в пытках женщину Веру Бегун заведено 18 уголовных дел, но ей грозит всего до 20 лет лишения свободы.

Происшествия Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.

Здоровье Минздрав призвал не связывать прививки и аутизм Министерство здравоохранения Российской Федерации призвало не связывать аутизм с вакцинациями.

Энергетика Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Армия и оружие Власти Пакистана обеспокоены противоспутниковыми испытаниями Индии Власти Пакистана выразили глубокую обеспокоенность в связи с испытанием Индией ракеты, поразившей спутник на низкой орбите, сообщает 3 апреля Geo TV.

Политика Кремль возмутили планы НАТО в Черном море В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Единоборства Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.

Энергетика Глава Wintershall заявил о поддержке Фридманом «Северного потока-2» Немецкая нефтегазовая компания Wintershall, подконтрольная нефтехимическому концерну BASF, представила будущему партнеру — LetterOne Михаила Фридмана — портфолио своих активов, в которые в том числе входит 15,5% Nord Stream AG (оператор газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток») и обязательство финансировать строительство второго аналогичного проекта — «Северный поток-2».

Финансы Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.

Политика Трамп рассчитывает на улучшение отношений США и России Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что рассчитывает на улучшение отношений США и России.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.

Общество Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.

Шоу-бизнес Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

Политика В России появилась еще одна «могила» Путина Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).

Армия и оружие Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии Читайте такжеСМИ сообщают о попытке боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим После гибели мужа женщина хотела оформить право на социальные гарантии и повышенную пенсию, но в военкомате ей отказались сделать нужную отметку и объяснили - у погибшего нет удостоверения ветерана боевых действий.

Общество В России отменили бумажные СНИЛС В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Политика Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.

Политика Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.

Авто Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.