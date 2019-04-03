Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра ЕвпаторииГазета.Ru 05:03
Против мэра Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. По этой статье Филонову грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
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Проверяются все без исключения. Неприкасаемых нет, это часть системной работы, которая будет продолжаться. Ситуация находится на контроле как у меня, так и у руководства правоохранительных органов.
— Сергей Аксенов, украинский политикНакануне.Ru 04:30
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