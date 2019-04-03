Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра ЕвпаторииRT на русском 02:01
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что в его доме и на работе проводятся следственные действия.
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Проверяются все без исключения должностные лица. Все прекрасно знают порядок контроля над бюджетными средствами, и, если у правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу, стало быть, он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы.
— Сергей Аксенов, украинский политикКоммерсантъ 08:32
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