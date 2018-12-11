Политика

ФСБ предотвратила планы 37 террористических ячеек в 2018 году
REGNUM
03:33

Планы 37 террористических ячеек по совершению атак сорваны спецслужбами и правоохранительными органами в 2018 году. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.
REGNUM03:33
Александр Бортников
МВД и Пограничной службой ФСБ России закрыт въезд в страну более 10 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности, а также не допущен выезд свыше 60 российских и иностранных граждан в зоны вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке.
— Александр Бортников, российский судьяRT на русском 06:11

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