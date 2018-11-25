Политика
ФСБ: украинские суда легли на обратный курс в Бердянск
ФСБ: украинские суда легли на обратный курс в БердянскФонтанка.Ру16:11
«Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск», – говорится в сообщении ФСБ России от 25 ноября. Его приводит радиостанция «Говорит Москва», не уточняя названия судов.
Фонтанка.Ру16:11
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