«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение. С подозреваемым проводятся следственные действия.

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

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