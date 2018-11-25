Политика

ФСБ сообщила о выдвинувшемся к кораблям ВМС Украины подкреплении
RT на русском
06:38

Ранее погрануправление ФСБ по Крыму заявило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу. По данным ведомства, они неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России и движутся к Керченскому проливу.
RT на русском06:38

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