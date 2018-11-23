Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области обнаружили в двух реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых в Саратове более 40 человек, удерживаемых против их воли, сообщила в пятницу пресс-служба управления.

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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области выявили два реабилитационных центра для наркоманов и алкозависимых, в которых насильно удерживали и пытали более 40 человек, в том числе несовершеннолетних. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

ФСБ сообщила о пытках в реабилитационных центрах Саратова

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