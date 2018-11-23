Происшествия

ФСБ сообщила о пытках в реабилитационных центрах Саратова
Российская газета
05:55

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области выявили два реабилитационных центра для наркоманов и алкозависимых, в которых насильно удерживали и пытали более 40 человек, в том числе несовершеннолетних. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.
Российская газета05:55
с чего всё началось

В двух саратовских центрах для наркозависимых силой удерживали 40 человек

Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области обнаружили в двух реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых в Саратове более 40 человек, удерживаемых против их воли, сообщила в пятницу пресс-служба управления.
Интерфакс04:12

Подробнее о событии

ФСБ сообщила о пытках пациентов реабилитационных центров в Саратове

РБК06:16

Саратовские клиники заставили голодать более 40 наркоманов и алкоголиков

Телеканал 360°04:45

В двух саратовских реабилитационных центрах насильно удерживали 40 человек

Общественное мнение04:24

ФСБ сообщила о пытках пациентов в реабилитационных центрах Саратова

ТАСС03:56

УФСБ и Росгвардия вызволили пациентов реабилитационных центров Саратова

КП - Саратов03:32

ФСБ: В Саратове в реабилитационных центрах унижали и пытали наркоманов

Четвертая Власть03:21

ФСБ узнала о незаконном удержании более 40 человек в саратовских центрах реабилитации

Дождь05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия

Хаски возместит ущерб за испорченную машину

Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер Хаски, готов принести извинения и возместить ущерб за порчу машины.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Число погибших при взрыве на северо-западе Пакистана возросло до 30

Число погибших в результате взрыва в округе Хангу на северо-западе Пакистана возросло до 30, более 40 человек получили ранения, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.
Обновлено в 06:52
Происшествия

СК прокомментировал данные об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

«Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений», — говорится в сообщении СКР.
Обновлено в 07:06
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения детей скакалкой

Управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело против учительницы одной из школ Северодвинска, которая избивала учеников.
Обновлено в 07:08
Происшествия

СКР установил причастных к убийству российских военных в Сирии

Обновлено в 07:13
Происшествия

Пилотов сбившего человека в Шереметьеве самолета вызвали на допрос

Пилотов Boeing-737, как сообщили несколько информированных источников, в ближайшее время допросят в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении требований безопасности при организации полетов.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Домодедово поймали авторитетов Хобота и Солому

Сотрудники подмосковного уголовного розыска 19 ноября задержали в Домодедово двух авторитетов — 57-летнего вора в законе Андрея Беляева, известного в криминальных кругах как Хобот, и 40-летнего бывшего вора в законе Алексея Саломатина по кличке Солома.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Подозреваемый в разбое умер во время допроса в Москве

МВД начало проверку по факту смерти подозреваемого в разбое во время допроса в отделении полиции в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Восемь детей заболели сальмонеллезом в частном детсаду в Петербурге

В частном детском саду на Наличной улице в Санкт-Петербурге сальмонеллезом заболели восемь детей.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Соцслужбы Финляндии забрали у россиянки пятилетнюю дочь

Обновлено в 07:03
Происшествия

В Британии опубликовали новые записи с Петровым и Бошировым

Скотленд-Ярд обнародовал новые видеозаписи с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Владельца сгоревшей «Зимней вишни» объявили в международный розыск

Одного из основных фигурантов дела о трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского следователи объявили в международный розыск.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В США мужчина устроил стрельбу в «черную пятницу»

Обновлено в 06:57
Происшествия

Два подростка угнали самолет в США

Обновлено в 07:05
Главное