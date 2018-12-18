Сотрудники военной контрразведки ФСБ России за пять лет предотвратили четыре теракта, направленных против российских военнослужащих. Об этом сообщил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

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Военная контрразведка ФСБ России за прошедшие пять лет предотвратила четыре теракта в российских войсках, сообщает ТАСС. Об этом заявил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в войсках

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