Армия и оружие
Военная контрразведка ФСБ России за прошедшие пять лет предотвратила четыре теракта в российских войсках, сообщает ТАСС. Об этом заявил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.
Газета.Ru01:35
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с чего всё началось
Сотрудники военной контрразведки ФСБ России за пять лет предотвратили четыре теракта, направленных против российских военнослужащих. Об этом сообщил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.ТАСС01:23
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