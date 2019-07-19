Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсыИнтерфакс 02:10
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства. Это следует из проекта постановления правительства, который проходит публичные обсуждения, пишет "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
Спецслужбы смогут отменять вылет любых международных авиарейсов В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ».Коммерсантъвчера в 18:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:13, Вашингтон
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Доковый этап ремонта подлодки «Новороссийск» завершен
Доковый этап ремонта подлодки "Новороссийск" завершен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроении.
Обновлено в 04:59
Политика
Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью
Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Названа причина задымления Boeing в Шереметьево
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика
Путин опроверг слухи о причинах паводка в Иркутской области
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Разлучница Леди Гага закатила вечеринку после победы над Шейк
Леди Гагу клянут на чем свет стоит, называют разлучницей и требуют убрать руки от мужа супермодели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 11:40
Экономика
Ипотечный кризис потребует до 1,5 трлн рублей из бюджета
18 июля 2019 года стало известно, что в случае развития в России ипотечного кризиса потребуется от 900 млрд до 1,5 трлн рублей из бюджета на покрытие дефолтов по ипотечным ценным бумагам.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Петербурге под кустами нашли завернутый в простыню труп женщины
В Петербурге под кустами близ дома 13/3 по Меньшиковскому проспекту в 9 часов утра 18 июля прохожие нашли завернутый в простыню труп женщины.
Обновлено в 03:26
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Футбол
Зидан определился с линией атаки «Реала»
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
На странице НАБУ в Facebook сказано, что обыски связаны с расследованием о растрате госимущества сотрудниками минобороны Украины и Генштаба ВСУ.
Обновлено в 06:01
Музыка
Эффектная Maruv привела в восторг Аллу Пугачеву
Среди последних на сцене концертного зала «Дзинтари» в день-открытие фестиваля выделилась украинский феномен – певица Maruv, которая должна была представить Украину на «Евровидении» в этом году, но которая со скандалом отказалась выступать на европейском конкурсе.
Обновлено в 03:05
Авто
Citroen демонстрирует концепт с радикальным дизайном колес
Огромные колеса концептуального автомобиля Citroen 19_19, построенного в честь 100-летия марки, могут появиться на новых моделях в 20-х годах.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва
Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 05:35
Общество
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Обновлено в 03:17
Авто
Nissan показал обновленный минивэн Serena
Компания Nissan показала обновленный минивэн Serena пятой генерации, его дебют состоялся еще в 2016 году.
Обновлено в 01:10
Культура
Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей
Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Подозреваемых в обналичивании 100 млн рублей задержали в Подмосковье
Указывается, что ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей.
Обновлено в 01:08
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Общество
В РПЦ воспротивились электронным паспортам
Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:35
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27