Спецслужбы смогут отменять вылет любых международных авиарейсов В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ».

с чего всё началось

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства. Это следует из проекта постановления правительства, который проходит публичные обсуждения, пишет "Коммерсантъ".

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