Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористовРБК07:51
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РБК07:51
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Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 11
Обновлено в 00:11
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Три человека пострадали при падении рекламного щита в Петербурге
Три человека получили травмы в результате падения рекламного щита в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
Обновлено 31.12.18 в 13:35
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Хоккей
Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд НХЛ
Обновлено в 12:08
Финансы
Украинскую «дочку» Сбербанка оштрафовали почти на $3,5 млн
Национальный банк Украины наложил штраф на Сбербанк (Киев), дочку одноименного российского госбанка, в размере 94,737 млн гривен ($3,42 млн по текущему курсу) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн.
Обновлено в 12:12
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в скором времени перестанет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Губернатор отверг связь взрыва в Магниторогске и возгорания маршрутки
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что взрыв бытового газа и последующее обрушение многоэтажного дома в Магнитогорске и возгорание поблизости маршрутки - два не связанных между собой события.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели
Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка
Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 09:44
Происшествия
На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца
Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на окраине Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел мимо астероида 2014 MU69 Ultima Thule на окраине Солнечной системы.
Обновлено вчера в 01:41
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Кино
Актер Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет
Актер Владимир Иванович Дыховичный скончался в возрасте 30 лет.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
Обновлено в 05:32
Происшествия
«Аэрофлот» доставит в Магнитогорск родных жертв трагедии бесплатно
Российским авиакомпаниям предложили бесплатно перевозить родственников и близких погибших и пострадавших в результате ЧП в Магнитогорск.
Обновлено в 10:06
Спорт
16 стран требуют скорейшего решения WADA по статусу РУСАДА
Представители 16 антидопинговых агентств выступили с коллективным заявлением относительно ситуации вокруг статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39
Происшествия
МЧС не может установить местонахождение оставшихся под завалами в доме в Магнитогорске
Обновлено в 10:28
Культура
СМИ сообщили о смерти Криса Кельми
В Подмосковье скончался певец Крис Кельми, сообщает StarHit со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:40
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис
Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 08:13
Наука
В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя
В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12