Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала КолчакаРИА Новости 08:29
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ. Рассекретить дело решили после обращения одного из жителей Санкт-Петербурга.
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с чего всё началось
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился от ФСБ России решения о снятии грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении адмирала Колчака.Коммерсантъвчера в 18:21
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ФСБ рассекретила дело Александра Колчака, но исследователи его получить не смогут
Коммерсантъвчера в 18:21
Петербуржец добился снятия грифа «совершенно секретно» с дела об адмирале Колчаке
Петербургский дневник07:03
ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
Московский Комсомолецвчера в 19:58
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Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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На химическом заводе в Китае произошел взрыв
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ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
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Напомним, словацкая биатлонистка является родной сестрой Антона Шипулина. О решении Шипулина завершить карьеру стало известно 25 декабря.
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Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии
Учёные из Германии заявили об успехах в лечении резистентной депрессии с помощью инвазивной стимуляции головного мозга.
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Злоумышленники напали на четыре мечети в британском Бирмингеме
В британском городе Бирмингем злоумышленники разбили окна в четырех мечетях. Об этом сообщается на сайте графства Уэст-Мидлендс.
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Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
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В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
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Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
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Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
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Обновлено в 07:18
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По итогам 2018 года чистая прибыль "Мечела" выросла на 9% и составила 12,628 млрд руб. по сравнению с 11,557 млрд в 2017 году, сообщила компания.
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Обновлено в 05:03