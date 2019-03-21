Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала КолчакаРИА Новости 08:29

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ. Рассекретить дело решили после обращения одного из жителей Санкт-Петербурга.
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ФСБ рассекретила дело Александра Колчака, но исследователи его получить не смогут

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился от ФСБ России решения о снятии грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении адмирала Колчака.
Коммерсантъвчера в 18:21

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ФСБ рассекретила дело Александра Колчака, но исследователи его получить не смогут

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ФСБ рассекретила, но не показала документы по делу адмирала Колчака. Петербуржец добивается открытости от ведомства

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Петербуржец добился снятия грифа «совершенно секретно» с дела об адмирале Колчаке

Петербургский дневник07:03

ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

Московский Комсомолецвчера в 19:58

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Белой армии Колчака

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ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

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Житель Петербурга добился от ФСБ снятия грифа «секретно» с дела Колчака

Говорит Москва02:09
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Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
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Как передает «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-каналы, к настоящему моменту ГИБДД удалось устранить сбой, из-за которого в течение нескольких часов региональные инспекторы не могли выписывать штрафы нарушителям и пробивать их по базе через ФИО автовладельца.
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Десятки человек погибли при крушении туристического парома в Ираке

По меньшей мере 45 человек погибли при крушении туристического парома, следовавшего по реке Тигр, в районе города Мосул в Ираке.
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Жители Саратова побили помешавшего проезду скорой помощи водителя

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Huawei открыла сайт для предзаказа Huawei P30 и P30 Pro

В Европе на официальных сайтах Huawei уже появились странички Huawei P30 и P30 Pro с качественными изображениями.
Обновлено в 07:12
Общество

Подсчитан рост зарплат региональных чиновников в 2018 году

В 2018 году среднемесячная зарплата чиновников в регионах достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9% и составила 42,1 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 09:17
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Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Политика

Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Москве применят новую вакцину от туберкулеза

Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
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Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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На химическом заводе в Китае произошел взрыв

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Представитель Началовой прокомментировала сообщения о раке у певицы

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ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
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Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
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Напомним, словацкая биатлонистка является родной сестрой Антона Шипулина. О решении Шипулина завершить карьеру стало известно 25 декабря.
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Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии

Учёные из Германии заявили об успехах в лечении резистентной депрессии с помощью инвазивной стимуляции головного мозга.
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Злоумышленники напали на четыре мечети в британском Бирмингеме

В британском городе Бирмингем злоумышленники разбили окна в четырех мечетях. Об этом сообщается на сайте графства Уэст-Мидлендс.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Россия вернула «адскую молотилку»

Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
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В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
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Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

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По итогам 2018 года чистая прибыль "Мечела" выросла на 9% и составила 12,628 млрд руб. по сравнению с 11,557 млрд в 2017 году, сообщила компания.
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