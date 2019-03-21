Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала КолчакаРИА Новости 08:29
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ. Рассекретить дело решили после обращения одного из жителей Санкт-Петербурга.
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с чего всё началось
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился от ФСБ России решения о снятии грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении адмирала Колчака.Коммерсантъвчера в 18:21
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ФСБ рассекретила дело Александра Колчака, но исследователи его получить не смогут
Коммерсантъвчера в 18:21
Петербуржец добился снятия грифа «совершенно секретно» с дела об адмирале Колчаке
Петербургский дневник07:03
ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
Московский Комсомолецвчера в 19:58
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Началась церемония прощания с Юлией Началовой
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Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай
Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Экономика
Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%
Рост ВВП России в феврале 2019 года ускорился до 1,5% в годовом выражении с 0,7% в январе благодаря росту промышленного производства, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 10:58
Кино
В Волгограде скончался актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Скоро будет представлен смартфон Xiaomi Redmi Y3
Модуль камеры для селфи составляет 16 МП. Новый смартфон Xiaomi Redmi Y3 заметили в базе данных портала Wi-Fi Alliance.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд
На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.
Обновлено в 09:36
Экономика
Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб
Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Энергетика
Суд в Англии приостановил исполнение решения арбитража по «Газпрому»
Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" о транзите газа, сообщила в четверг российская компания.
Обновлено в 11:09
Финансы
Иностранные государства задолжали России почти 40 млрд долларов
Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.
Обновлено в 07:03
Наука
Генетическая память: Человечество стремится жить как древние предки
Учёные выяснили, что человек стремится жить в тех условиях, в которых жили древние предки.
Обновлено вчера в 03:31
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Общество
Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России
Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Спорт
Сестра Шипулина вслед за братом завершит карьеру
Напомним, словацкая биатлонистка является родной сестрой Антона Шипулина. О решении Шипулина завершить карьеру стало известно 25 декабря.
Обновлено в 08:46
Политика
ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Водитель поджег автобус со школьниками в Италии
Выходец из Сенегала угнал автобус с 50 школьниками и поджег его.
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Общество
Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 10:38
Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Экономика
ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей
Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.
Обновлено в 11:25
Экономика
Определена стоимость всей недвижимости России
Совокупная кадастровая стоимость всех объектов недвижимого имущества в России превышает 672 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Росреестра Викторию Абрамченко.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна
Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Видео учений Су-35С в Сирии появилось в сети
На видеоролике запечатлены сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35С. Самолеты поднялись в небо с авиабазы Хмеймим.
Обновлено в 08:47
Гаджеты
Лучшие проводные и беспроводные наушники назвали в Роскачестве
В Роскачестве назвали лучшие проводные и беспроводные наушники, сообщает портал "Известия".
Обновлено в 08:40
Футбол
Экс-игрок «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитер
Экс-футболист московского "Динамо" Люк Уилкшир, ныне игрок и тренер клуба из Австралии, извинился перед бело-голубыми за фото в красном свитере.
Обновлено в 06:30
Происшествия
ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX
Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Обновлено вчера в 18:48