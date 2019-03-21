ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала КолчакаРИА Новости 08:29

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился от ФСБ России решения о снятии грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении адмирала Колчака.

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Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ. Рассекретить дело решили после обращения одного из жителей Санкт-Петербурга.

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