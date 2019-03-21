Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала КолчакаРИА Новости 08:29
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ. Рассекретить дело решили после обращения одного из жителей Санкт-Петербурга.
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с чего всё началось
ФСБ рассекретила дело Александра Колчака, но исследователи его получить не смогут ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака. Но исследователи не смогут ознакомиться с ним, так как адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован.Коммерсантъвчера в 18:21
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Петербуржец добился снятия грифа «совершенно секретно» с дела об адмирале Колчаке
Петербургский дневник07:03
ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
Московский Комсомолецвчера в 19:58
ФСБ рассекретила дело Александра Колчака, но исследователи его получить не смогут
Коммерсантъвчера в 18:21
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Армия и оружие
Британцы перейдут в ядерные бункеры из-за неопределенности с Brexit
ВС Великобритании привели в готовность команду специалистов по антикризисному управлению на случай Brexit без сделки, которые будут работать в ядерном бункере.
Обновлено в 15:10
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика
В Кремле оценили публикацию о «сценариях» сохранения власти Путиным
Статья агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения власти для президента России Владимира Путина после 2024 года не имеет никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Хоккей
СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции
Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Экономика
ЦБ направил в правительство предложения по снижению комиссий по картам
Банк России 21 марта направил в правительство предложения по снижению комиссий, которые магазины платят банкам за использование при оплате пластиковых карт (эквайринг), сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 11:34
Происшествия
На серверах МВД произошел масштабный сбой
В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Футбол
Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020
Сборная Казахстана разгромила команду Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 12:56
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве
Обновлено в 15:31
Происшествия
В администрации Чеховского района Подмосковья проходят обыски
Следственные обыски проходят в администрации Чеховского района Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:22
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Спорт
Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов
Российский специалист Татьяна Тарасова перестала надеяться на успех нынешнего поколения фигуристов-одиночников, передает ТАСС.
Обновлено в 11:17
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Политика
Лавров в Сан-Марино почтил память жертв теракта в Беслане
Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил в четверг цветы к памятнику жертв теракта в школе Беслана.
Обновлено в 11:09
Кино
Вышел новый трейлер третьей части «Джона Уика»
Триквел срежиссировал, за что ему, конечно, мерси, все тот же Чад Стахелски.
Обновлено в 14:28
Игры
Ubisoft бесплатно раздаст несколько игр через Epic Games Store
Студия Ubisoft продолжит сотрудничать с компанией Epic Games и даже выложит несколько игр в ее онлайн-магазине.
Обновлено в 13:48
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Согласно карте сбоев, с проблемами в работе «Яндекса» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Краснодара.
Обновлено в 10:04
Гаджеты
Смартфоны Nokia передавали данные пользователей в Китай
Власти Финляндии начали расследование в связи с возможным нарушением правил безопасности персональных данных пользователей смартфонов Nokia, информацию о которых гаджеты автоматически отправляли в Китай, пишет NRK.
Обновлено в 11:14
Хоккей
Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Экономика
Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты
Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Стало известно, с кем будет жить дочь Юлии Началовой
Важный момент, который интересовал многих после трагической смерти Юлии Началовой, это с кем теперь будет жить ее 12-летняя дочь Вера.
Обновлено в 08:00
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Обновлено в 00:50
Происшествия
Полиция проверяет информацию о расистских оскорблениях Гюндогана и Сане болельщиками сборной Германии
Полузащитники сборной Германии Илкай Гюндоган и Лерой Сане могли подвергнуться оскорблениям на расовой почве во время матча с Сербией (1:1). Полиция Вольфсбурга, где проходила товарищеская игра, проводит проверку информации о расистских оскорблениях с трибун.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Актер Марат Башаров развелся с женой
Актер Марат Башаров развелся с Елизаветой Шевырковой.
Обновлено в 09:59
Общество
Tesla подала в суд на бывших сотрудников из-за кражи технологий
Компания Tesla подала в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче технологий американской компании Zoox и китайской XMotors.
Обновлено в 14:03
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53