ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала КолчакаРИА Новости 08:29

ФСБ рассекретила дело Александра Колчака, но исследователи его получить не смогут ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака. Но исследователи не смогут ознакомиться с ним, так как адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован.

с чего всё началось

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ. Рассекретить дело решили после обращения одного из жителей Санкт-Петербурга.

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