Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала КолчакаРИА Новости 08:29

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ. Рассекретить дело решили после обращения одного из жителей Санкт-Петербурга.
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ФСБ рассекретила дело Александра Колчака, но исследователи его получить не смогут

ФСБ рассекретила дело Александра Колчака, но исследователи его получить не смогут ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака. Но исследователи не смогут ознакомиться с ним, так как адмирал, расстрелянный без суда, не был реабилитирован.
Коммерсантъвчера в 18:21

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ФСБ рассекретила, но не показала документы по делу адмирала Колчака. Петербуржец добивается открытости от ведомства

Фонтанка.Ру07:55

Дело на Колчака рассекретили, не реабилитируя адмирала

Невские Новости12:01

Петербуржец рассекретил дело Колчака, но прочитать материалы нельзя

Мойка7810:50

ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака

78.ru12:18

Петербуржец добился снятия грифа «совершенно секретно» с дела об адмирале Колчаке

Петербургский дневник07:03

ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

Московский Комсомолецвчера в 19:58

ФСБ рассекретила дело Александра Колчака, но исследователи его получить не смогут

Коммерсантъвчера в 18:21
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Армия и оружие

Британцы перейдут в ядерные бункеры из-за неопределенности с Brexit

ВС Великобритании привели в готовность команду специалистов по антикризисному управлению на случай Brexit без сделки, которые будут работать в ядерном бункере.
Обновлено в 15:10
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Политика

В Кремле оценили публикацию о «сценариях» сохранения власти Путиным

Статья агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения власти для президента России Владимира Путина после 2024 года не имеет никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Хоккей

СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции

Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Экономика

ЦБ направил в правительство предложения по снижению комиссий по картам

Банк России 21 марта направил в правительство предложения по снижению комиссий, которые магазины платят банкам за использование при оплате пластиковых карт (эквайринг), сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 11:34
Происшествия

На серверах МВД произошел масштабный сбой

В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Футбол

Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020

Сборная Казахстана разгромила команду Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 12:56
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве

Обновлено в 15:31
Происшествия

В администрации Чеховского района Подмосковья проходят обыски

Следственные обыски проходят в администрации Чеховского района Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:22
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Спорт

Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов

Российский специалист Татьяна Тарасова перестала надеяться на успех нынешнего поколения фигуристов-одиночников, передает ТАСС.
Обновлено в 11:17
Экономика

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Политика

Лавров в Сан-Марино почтил память жертв теракта в Беслане

Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил в четверг цветы к памятнику жертв теракта в школе Беслана.
Обновлено в 11:09
Кино

Вышел новый трейлер третьей части «Джона Уика»

Триквел срежиссировал, за что ему, конечно, мерси, все тот же Чад Стахелски.
Обновлено в 14:28
Игры

Ubisoft бесплатно раздаст несколько игр через Epic Games Store

Студия Ubisoft продолжит сотрудничать с компанией Epic Games и даже выложит несколько игр в ее онлайн-магазине.
Обновлено в 13:48
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 07:00
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Согласно карте сбоев, с проблемами в работе «Яндекса» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Краснодара.
Обновлено в 10:04
Гаджеты

Смартфоны Nokia передавали данные пользователей в Китай

Власти Финляндии начали расследование в связи с возможным нарушением правил безопасности персональных данных пользователей смартфонов Nokia, информацию о которых гаджеты автоматически отправляли в Китай, пишет NRK.
Обновлено в 11:14
Хоккей

Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО

На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Экономика

Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты

Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Стало известно, с кем будет жить дочь Юлии Началовой

Важный момент, который интересовал многих после трагической смерти Юлии Началовой, это с кем теперь будет жить ее 12-летняя дочь Вера.
Обновлено в 08:00
Политика

S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»

Обновлено в 00:50
Происшествия

Полиция проверяет информацию о расистских оскорблениях Гюндогана и Сане болельщиками сборной Германии

Полузащитники сборной Германии Илкай Гюндоган и Лерой Сане могли подвергнуться оскорблениям на расовой почве во время матча с Сербией (1:1). Полиция Вольфсбурга, где проходила товарищеская игра, проводит проверку информации о расистских оскорблениях с трибун.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Актер Марат Башаров развелся с женой

Актер Марат Башаров развелся с Елизаветой Шевырковой.
Обновлено в 09:59
Общество

Tesla подала в суд на бывших сотрудников из-за кражи технологий

Компания Tesla подала в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче технологий американской компании Zoox и китайской XMotors.
Обновлено в 14:03
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
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