Общество
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с чего всё началось
Управление ФСБ проводит проверку в управлении культуры мэрии Якутска, сообщает пресс-служба администрации города. В среду правоохранительные органы начали проверку в управлении культуры и духовного развития мэрии Якутска.РИА Новостивчера в 22:36
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Транспорт
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В Петербурге четвероклассникам задали написать «письмо отцу на фронт»
Ученикам четвертого класса одной из школ Санкт-Петербурга дали домашнее задание написать письмо отцу на фронт.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
В Министерстве спорта Якутии назвали тексты Элджея опасными
В министерстве по физической культуре и спорту Якутии посчитали, что творчество рэпера Элджея (Алексей Узенюк) наносит удар "по моральным и нравственным ценностям современного общества", из-за чего будущее людей может оказаться в опасности.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Россияне рассказали об ожидании перемен к лучшему в ближайшие пять лет
Треть россиян верит, что жизнь в стране с ближайшие пять лет изменится к лучшему. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Facebook введет НДС в размере 20% на продажу рекламы в России
Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, предупредила пользователей, зарегистрированных в России, о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Испанский журналист поделился впечатлениями от поездки в плацкарте РЖД
Испанский журналист Хавьер Колас рассказал в своей статье для издания El Mundo о своей поездке в плацкартном вагоне РЖД и назвал путешествие по России на поезде волшебством.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов
Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Автошколы предложили ГИБДД изменить экзамены
Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке.
Обновлено вчера в 23:40
Погода
Гидрометцентр предупредил о сильных холодах в декабре
Первая неделя декабря будет снежной, ожидается до -6 градусов днем и до -9 ночью, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 23:51
Погода
Тысячи жителей Сиднея остались без света после ливня
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Оскверненные памятник и могилу Канта в Калининграде очистили от краски
Памятник и могила немецкого философа Иммануила Канта в Калининграде, оскверненные неизвестными, очистили от краски.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Законопроект о штрафе за оставление места ДТП внесен в Госдуму
Законопроект, предполагающий альтернативу наказанию за оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года
Указ вступает в силу с 2020 года.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
ВС поставил точку в вопросе о шпионской технике для личных целей
Точку же поставил Верховный суд, который постановил — не наказывать пользователей "шпионских" спецустройств, если они приобретены для личной или семейной безопасности, указывает портал "РАПСИ".
Обновлено вчера в 23:13