Управление ФСБ проводит проверку в управлении культуры мэрии Якутска, сообщает пресс-служба администрации города. В среду правоохранительные органы начали проверку в управлении культуры и духовного развития мэрии Якутска.

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