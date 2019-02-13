ФСБ проводит обыски в российских агрохолдингахВедомости 05:48

с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проводят обыски и выемку документов в крупных российских агрохолдингах сразу в нескольких регионах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Футбол «Реал» при помощи VAR обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов На 38-й минуте защитник "Аякса" Николас Тальяфико головой отправил мяч в ворота, однако словенский судья Дамир Скомина прибег к помощи Системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая впервые была применена в Лиге чемпионов.

Культура Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе Илья Бер опубликовал на своей странице в «Живом журнале» официальное обращение в комиссию по этике и к правлению МАК, в котором обвинил Александра Друзя в попытке подкупа.

Авто Mini выпустит самый мощный хэтчбек John Cooper Works GP 2020 Британская компания намерена со следующего года наладить выпуск «заряженного» хэтчбека Mini John Cooper Works GP нового поколения, который станет самой мощной моделью в истории марки.

Гаджеты Пользователь нашел способ вывести iPhone из строя через голосовой ввод Устройства Apple с операционной системой iOS 12 оказались неустойчивы к пятикратному повторению слова «дефис» при голосовом наборе.

Политика Епископа канонической УПЦ Гедеона не пускают на Украину Украинские силовики задержали в аэропорту Борисполя наместника Десятинного монастыря канонической УПЦ архимандрита Гедеона.

Авто Kia вывела на тесты новый компактный кроссовер Kia Tusker На днях корейцы приступили к дорожным тестам компактного кроссовера Tusker, созданного на базе Hyundai Creta следующего поколения.

Авто BMW представила спортивные кроссоверы X3 M и X4 M Стоимость новых BMW X3 M и BMW X4 M пока не озвучивалась, но баварцы заявляют, что серийное производство начнется на заводе в Спартанбурге, штат Южная Каролина, уже в апреле 2019 года.

Авто Раскрыты характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России Обновленный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения, производство которого началось в Таиланде в конце 2018 года, в марте приедет в Россию.

Происшествия В Ингушетии ликвидировали пожар в строительном магазине В МЧС заявили, что пожарные ликвидировали возгорание в здании строительного магазина в селе в Малгобекском районе Ингушетии.

Авто Range Rover Sport HST получил гибридную версию Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.

Технологии «Умная» кровать Ford LKB Hero проследит за соблюдением границ Новая кровать LKB Hero самостоятельно отслеживает соблюдение границ и перемещает «нарушителей» на свои половины кровати.

Политика МИД Молдавии попросил отозвать посла в России Министерство иностранных дел Молдавии попросило правительство страны отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России, сообщил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман.

Происшествия Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двоими сыновьями из Кургана, где им делали операцию в центре им. Илизарова.

Транспорт Штраф за остановку на автомагистралях могут увеличить Министерство транспорта предложило увеличить штрафы за остановку на автомагистралях.

Авто Skoda показала первые изображения купе-кроссовера Vision iV Компания Skoda анонсировала премьеру концепта нового электрического купе-кроссовера Vision iV.

Авто Кабриолет Lada Niva продали за 5 300 долларов Внедорожник, накатавший за 30 лет всего 75 000 километров, ушел с молотка за 5 300 долларов.

Политика Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Сочи Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетили один из горнолыжных склонов в рамках визита белорусского лидера в Сочи.

Наука В Африке нашли пауков-бабуинов с рогом на спине На черном континенте нашли новый вид тарантулов. Эти пауки удивительны тем, что у них на спине находится большой рог.

Кино Вышел первый тизер диснеевского мультфильма «Холодное сердце 2» Над продолжением работают режиссеры первой части мультфильма — Крис Бак и Дженнифер Ли. Прокат картины начнется в ноябре 2019 года.

Армия и оружие Авианосец времен Второй мировой войны нашли в Тихом океане Группа исследователей обнаружила останки американского авианосца, который затонул в южной части Тихого океана во время Второй мировой войны, сообщает ЕНВ.