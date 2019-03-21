Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019Газета.Ru 03:17
В Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске проходят обыски, передает ТАСС. Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ. В ФСБ пока отказываются комментировать появившуюся информацию.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ и МВД проводят в четверг обыски в Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.ТАСС01:21
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