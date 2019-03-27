Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в КрымуРИА Новости 01:20

В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. Операцию проводят во взаимодействии с подразделениями МВД и войск Национальной гвардии.
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Аксенов: «Хизбы» — один из инструментов, который Киев и Запад использовали для нагнетания в Крыму напряженности

КИА04:49

В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации

КП - Крым01:11

ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Коммерсантъ01:33

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

РИА Новости01:20

В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

РИА Новости Крым01:14

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму

РЕН ТВ01:12

ФСБ проводит обыски в Крыму у подозреваемых в участии в террористической организации

ТАСС01:50
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Политика

Лукашенко потребовал отправить под нож сопровождавших его чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос чиновникам и областным руководителям в ходе посещения предприятий агрохолдинга «Купаловское» в Могилевской области.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

В России предложили рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

Минтруд РФ предлагает рассчитывать накопительную часть пенсии на основе прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год вместо данных Росстата по уровню смертности.
Обновлено в 03:31
Политика

Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ

За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Происшествия

DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса

DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Обновлено вчера в 18:43
Общество

В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева

Обновлено в 04:17
Транспорт

Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу

Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.
Обновлено в 05:52
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер

Обновлено в 02:23
Происшествия

«Коммерсантъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений

Обновлено в 02:51
Политика

Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Культура

Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД

Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Абызов рассказал о задержании и первом допросе

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, задержанный вчера в рамках уголовного дела о создании и руководстве организованного преступного сообщества, находится в настоящее время в изоляторе временного содержания (ИВС) Северо-Восточного административного округа Москвы на Осташковском шоссе.
Обновлено в 05:54
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Хоккей

Чернышенко: ситуация со «Слованом» — позор, КХЛ это не устраивает

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию со «Слованом», который в сезоне-2018/19 занял последнее место в регулярном чемпионате КХЛ и зимой устроил массовую распродажу игроков.
Обновлено в 04:46
Спорт

Алина Загитова: «В Японии я отдыхаю морально и физически»

В воскресенье в японской Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 04:49
Политика

МИД объяснил присутствие российских военных специалистов в Венесуэле

"Российская Федерация развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с Конституцией этой страны и при полном уважении ее законодательных норм", - подчеркнула Захарова, добавив, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами РФ и Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве от 2001 года.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие

В России все военное строительство передадут единой компании

В России создадут некоммерческую публично-правовую компанию, в ведение которой передадут все военное строительство.
Обновлено в 05:30
Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

Обновлено вчера в 17:22
Культура

Минкульт объединит Александринский и Волковский театры

Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Экономика

Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT

Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
Обновлено в 04:44
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Общество

В Москву вернутся февральские морозы

В столичный регион вернется погода, которая соответствует климатической норме февраля.
Обновлено в 02:37
Политика

Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Политика

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 04:43
Общество

Жительницам сел могут продлить рабочий день

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Общество

На Алтае уволившаяся из-за фото педагог научит коллег вести соцсети

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Общество

В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
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