Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в КрымуРИА Новости 01:20

В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. Операцию проводят во взаимодействии с подразделениями МВД и войск Национальной гвардии.
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ФСБ проводит обыски в Крыму у подозреваемых в участии в террористической организации

ТАСС01:50

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму

РЕН ТВ01:12

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

РИА Новости01:20

В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

РИА Новости Крым01:14

ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Коммерсантъ01:33

В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации

КП - Крым01:11

ФСБ проводит в Крыму обыски у сторонников террористической организации

Krym.News02:00
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Экономика

Суд принял один из исков о банкротстве UTair

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта принял иск компании "Флеш Лайт Капитал" о банкротстве авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие

Видео ночной дозаправки в воздухе самолетов ЮВО опубликовали СМИ

Летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе в ночное и дневное время, сообщает телеканал "РЕН ТВ".
Обновлено вчера в 22:57
Политика

МИД объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Стало известно, как Абызова выманили из-за границы

Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Череп человека нашли в подвале театра в Москве

Обновлено в 02:56
Здоровье

Британские учёные: каждого десятого убивает сидячий образ жизни

Обновлено вчера в 22:13
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Авто

Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus

Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

На салатовой ветке московского метро произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Николас Кейдж решил жениться в четвертый раз

Голливудский актер Николас Кейдж решил в четвертый раз пойти под венец. Избранницей 55-летней кинозвезды стала визажистка Эрика Койке.
Обновлено в 00:30
Политика

Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России

Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено вчера в 16:08
Экономика

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Политика

Президент Киргизии пообещал сохранить статус русского языка

Русский сохранит статус государственного в Киргизии. В этом российских ректоров заверил президент страны.
Обновлено в 02:25
Здоровье

Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России

Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
Общество

У россиян появятся цифровые профили

С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
Обновлено в 02:28
Здоровье

Власти пытаются расколоть защитников больниц в Саратове

Попытку раскола инициативной группы, выступающей против закрытия детских медучреждений в Саратове, предприняли власти региона.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова

Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Происшествия

На экс-главу департамента администрации Кирова завели уголовное дело

Ранее руководитель фракции ЛДПР в Кировской городской думе Татьяна Веселова утверждала, что город в 2016 году лишился участка земли на улице Московской по схеме, аналогичной делу о парке Победы.
Обновлено в 02:30
Культура

Спектакль для рейтинга. Соцсети высмеяли «драку» в шоу Соловьёва

Перепалка на шоу политолога Сергея Михеева, соведущим которого выступает Владимир Соловьёв, возникла между двумя гостями - Араиком Степаняном и Грэгом Вайнером.
Обновлено в 02:45
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Транспорт

Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов

К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол

Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019

Чемпионат Европы для 17-летних игроков состоится в Ирландии с 3 по 19 мая. Участие в турнире примут 16 команд.
Обновлено вчера в 11:59
Хоккей

Овечкин забросил 49-ю шайбу в чемпионате и помог «Вашингтону» победить

Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Вера Брежнева готовится родить от Константина Меладзе

Обновлено в 02:38
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье

Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат

По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.
Обновлено в 02:37
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