Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в КрымуРИА Новости 01:20
В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. Операцию проводят во взаимодействии с подразделениями МВД и войск Национальной гвардии.
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Экономика
Суд принял один из исков о банкротстве UTair
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 26 марта принял иск компании "Флеш Лайт Капитал" о банкротстве авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в воздухе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе в ночное и дневное время, сообщает телеканал "РЕН ТВ".
Обновлено вчера в 22:57
Политика
МИД объяснил присутствие российских военных в Венесуэле
Российские специалисты находятся в Венесуэле в соответствии с соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Череп человека нашли в подвале театра в Москве
Обновлено в 02:56
Здоровье
Британские учёные: каждого десятого убивает сидячий образ жизни
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Авто
Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus
Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Николас Кейдж решил жениться в четвертый раз
Голливудский актер Николас Кейдж решил в четвертый раз пойти под венец. Избранницей 55-летней кинозвезды стала визажистка Эрика Койке.
Обновлено в 00:30
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Политика
Президент Киргизии пообещал сохранить статус русского языка
Русский сохранит статус государственного в Киргизии. В этом российских ректоров заверил президент страны.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России
Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в России. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Общество
У россиян появятся цифровые профили
С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Власти пытаются расколоть защитников больниц в Саратове
Попытку раскола инициативной группы, выступающей против закрытия детских медучреждений в Саратове, предприняли власти региона.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Происшествия
На экс-главу департамента администрации Кирова завели уголовное дело
Ранее руководитель фракции ЛДПР в Кировской городской думе Татьяна Веселова утверждала, что город в 2016 году лишился участка земли на улице Московской по схеме, аналогичной делу о парке Победы.
Обновлено в 02:30
Культура
Спектакль для рейтинга. Соцсети высмеяли «драку» в шоу Соловьёва
Перепалка на шоу политолога Сергея Михеева, соведущим которого выступает Владимир Соловьёв, возникла между двумя гостями - Араиком Степаняном и Грэгом Вайнером.
Обновлено в 02:45
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Транспорт
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Юношеская сборная России вышла в финальную часть Евро-2019
Чемпионат Европы для 17-летних игроков состоится в Ирландии с 3 по 19 мая. Участие в турнире примут 16 команд.
Обновлено вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Вера Брежнева готовится родить от Константина Меладзе
Обновлено в 02:38
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат
По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.
Обновлено в 02:37