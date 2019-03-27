ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в КрымуРИА Новости 01:20

В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. Операцию проводят во взаимодействии с подразделениями МВД и войск Национальной гвардии.

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

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