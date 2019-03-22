Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказаИзвестия 05:00

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа. Следственные действия проводят в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
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ФСБ проводит в трех городах обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

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