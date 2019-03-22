Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказаИзвестия 05:00
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа. Следственные действия проводят в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
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Политика
СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию
Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведука в Россию.
Обновлено в 13:36
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Политика
В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии
Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна
В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
Обновлено в 12:49
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»
США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
Обновлено в 08:28
Авто
30 лет простоявший в гараже Bentley продали за 40 млн рублей
Проданный экземпляр входит в «десятку» выпущенных автомобилей после того, как Bentley перешла под управление Rolls-Royce.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Общество
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman
Обновлено в 13:57
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку и допустил ее снижение в 2019 году
«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — отметил ЦБ.
Обновлено в 06:31
Политика
Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов
Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассталась со своим возлюбленным
Известная певица МакSим рассталась со своим возлюбленным после длительных отношений.
Обновлено в 09:37
Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 12:30
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Транспорт
Первый участок розовой ветки метро запустят в Москве в начале июня
Первый участок розовой (Некрасовской) линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируется запустить в начале июня.
Обновлено в 12:40
Здоровье
Арктическим медикам предлагают разрешить приватизацию служебного жилья
Дмитрий Шатохин отметил, что уже подготовлен законопроект, нормы которого дают разрешение субъектам Федерации — в том случае, если они посчитают это необходимым — проводить приватизацию служебного жилья.
Обновлено в 09:51
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода
По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Футбол
Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстников
Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Французы испытали новый ПТРК в «экстремальных» условиях - минус 15 по Цельсию
Обновлено в 12:26
Кино
«Ленфильм» снимет фильм о ВОВ с участием Шнурова
Известно, что на тарелке будут написаны имена актеров, продюсера и режиссера, а также название фильма – «Этаж» («Золотые сердца»), передает издание «Фонтанка».
Обновлено в 14:26
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24