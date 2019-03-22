Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказаИзвестия 05:00
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа. Следственные действия проводят в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
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Общество
Малахова в ушанке замело по шею на перевале Дятлова
Обновлено в 10:10
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в марте стало известно, что с 1 января 2020 года «Газпром» прекратит транзит газа по Трансбалканскому коридору, по которому голубое топливо через Украину, Молдавию и Румынию поставляется в Болгарию и далее в Турцию.
Обновлено в 00:43
Политика
Мэй вынудили ужинать отдельно от лидеров ЕС
Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось ужинать отдельно после переговоров с лидерами стран Евросоюза о сроках выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 11:30
Спорт
В Холменколлене стартовал мужской биатлонный спринт
На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене стартовал мужской спринт.
Обновлено в 11:30
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Момент крушения парома в Ираке попал на видео
Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Экономика
Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.
Обновлено в 07:12
Общество
Алексей Текслер объяснил, почему изменил план первой поездки
Напомним, в рабочей поездке с врио губернатора находится и корреспондент "Губернии".
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Москве грабителя банка задержали спустя несколько минут
Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в ограблении банка спустя несколько минут после совершения нападения.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео
Обновлено в 11:28
Хоккей
«Динамо» предложит контракт Крикунову на следующий сезон
Руководство московского «Динамо» намерено предложить новый контракт главному тренеру команды Владимиру Крикунову.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в ЯНАО
В ближайшее время из Салехарда вылетит другой борт «Ямала», который доставит пассажиров Ми-8 в пункт назначения.
Обновлено в 05:11
Экономика
Thomas Cook подтвердила покупку «Библио-Глобуса»
Британская Thomas Cook, которой принадлежит туроператор «Интурист», покупает российский «Библио-Глобус».
Обновлено в 10:29
Общество
В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress
Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Экономика
Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано»
С 2007 года корпорация выплатила в бюджет 132,4 млрд рублей, сказал Чубайс в эфире канала «Россия 24».
Обновлено в 11:24
Спорт
Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и ОИ за последние 20 лет
Российская фигуристка Алина Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и Олимпийских игр за последние 20 лет.
Обновлено в 10:11
Футбол
Влашич рассказал, когда примет решение о своем будущем в ЦСКА
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий
У российских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища
Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»
Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
Обновлено в 05:14
Общество
ФАС проверит тарифы на вывоз мусора в нескольких регионах страны
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ФАС, Федеральная антимонопольная служба уже начала проверку целесообразности тарифов на обращение с мусором в Карачаево-Черкесии, Свердловской, Кировской и Сахалинской областях.
Обновлено в 08:00
Политика
Евросоюз потребовал освободить осужденного в России украинца Гриба
В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.
Обновлено в 10:21