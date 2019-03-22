ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказаRT на русском 03:00

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа. Ранее сообщалось, что ФСБ и СК пришли с обысками в райотдел МВД под Воронежем.

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

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