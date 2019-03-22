Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказаRT на русском 03:00
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа. Ранее сообщалось, что ФСБ и СК пришли с обысками в райотдел МВД под Воронежем.
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Происшествия
Следователи просят заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следователи подали ходатайство о заочном аресте экс-руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича, сообщила 22 марта «Интерфаксу» пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Мария Боровикова.
Обновлено в 05:43
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Общество
Глава Роскачества назвал самые качественные российские продукты
Ранее эксперты Роскачества нашли в Краснодарском крае самое вкусное сливочное масло.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Экономика
Bitmain разместит 200 000 майнеров в Китае. Как это повлияет на рынок
Bitmain планирует разместить 200 тыс. устройств для майнинга в местах с избыточными гидроэнергоресурсами, где летом заметно снижаются на них тарифы.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачей
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Обновлено в 02:28
Спорт
Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг
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Политика
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Авто
В Петербурге предложили наказывать за «скручивание» пробега
Петербургские депутаты предложили дополнить Угловный кодекс статьей о мошенничестве при продаже автомобиля.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 85
В результате крушения парома на реке Тигр рядом с иракским городом Мосул, по последним данным, погибли 85 человек.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
Федоров покинул пост генерального директора «Динамо»
Динамо объявило на официальном сайте о том, что генеральный директор клуба Сергей Федоров покинул свой пост.
Обновлено в 05:44
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
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Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович подавала ему список людей, которых нельзя преследовать.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Здоровье
Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме жидкости
По мнению эксперта, не страшно, если вы выпили свою дневную норму воды сразу, но лучше пить понемногу в течение дня, когда испытываете жажду.
Обновлено в 03:17
Политика
Двух украинских националистов заочно арестовали в РФ
Обвиняемые в нападении в минувшем году на Российский центр науки и культуры в Киеве члены националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы.
Обновлено в 05:17
Экономика
Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 05:58
Важное за сутки
Роскачество дало советы по хранению зимней одежды
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду в теплое время года. Советы опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 05:14
Музыка
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни группы Queen
Обновлено в 04:53
Авто
В Китае поступил в продажу седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta
Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Политика
Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16
Обновлено вчера в 21:48
Игры
Продажи Devil May Cry 5 превысили 2 млн копий
Позже продюсер Capcom сообщил, что продажи точно не «низкие» и компания довольна результатами.
Обновлено вчера в 21:00