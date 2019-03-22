Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказаRT на русском 03:00
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа. Ранее сообщалось, что ФСБ и СК пришли с обысками в райотдел МВД под Воронежем.
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Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
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Спикер подчеркнула, что это "плановая ротация губернаторов, которая является важнейшей опорой развития демократии и демократических институтов".
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В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
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Обновлено вчера в 09:36
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Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.
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Экономика
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Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
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Экономика
Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов
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Общество
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О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
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Tesla подала в суд на бывших сотрудников из-за кражи технологий
Компания Tesla подала в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче технологий американской компании Zoox и китайской XMotors.
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Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
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Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников
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