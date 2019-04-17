Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятииREGNUM 03:12
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся. Уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») было возбуждено Следственным комитетом.
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Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Общество
Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы
Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019-м году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Общество
В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти
Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
Хоккей
Малкин поедет на чемпионат мира
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Пентагон готовит план по сдерживанию российского влияния в Венесуэле
Вашингтон разрабатывает военные средства «по сдерживанию российского влияния» в Венесуэле.
Обновлено в 00:16
Общество
«Росконтроль» определил лучший творожный сыр
Ранее специалисты «Росконтроля» определили лучшие марки кефира и простокваши.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Суд отложил заседание по бракоразводному процессу Аршавиных
Красносельский районный суд отложил заседание по бракоразводному процессу Андрея и Алисы Аршавиных до 4 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 08:30
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации вооружения
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщила в среду пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Обновлено в 06:39
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Авто
Chery привезет в Россию новый Arrizo GX
У себя на родине в Китае новый Chery Arrizo GX продается с осени 2018 года.
Обновлено вчера в 09:12
Авто
Genesis представил компактный электромобиль Mint
Премиальный автомобильный бренд Genesis представил концептуальный хэтчбек Mint на электротяге.
Обновлено в 05:25
Спорт
Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу
Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.
Обновлено в 06:49
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Здоровье
Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти инфекций
Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, предназначенная для защиты сразу от пяти серьезных инфекционных заболеваний: дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Кудряшка Волочкова: балерина решилась на весенние перемены в имидже
43-летняя Анастасия Волочкова решилась на весеннее преображение. Для этого балерина обратилась в один из салонов красоты.
Обновлено в 07:35
Происшествия
На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана
На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Обновлено в 06:51
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Здоровье
В Башкирии раскрыли статистику заболеваемости раком шейки матки
В региональном минздраве представили отчет по заболеваемости шейки матки.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Кремль нашел новый способ лишать депутатов Госдумы мандатов
«Подготовлен проект федерального закона, направленный на установление меры ответственности за недостоверно задекларированные доходы членами Совета Федерации и депутатами Госдумы в виде досрочного прекращения полномочий», — заявил чиновник.
Обновлено в 08:02
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце похвасталась знакомством с Филиппом Киркоровым
На мероприятии присутствовали многие отечественные звезды, среди которых засветился и Филипп Киркоров.
Обновлено в 03:27
Политика
Турции не удалось согласовать с США закупку российских С-400
Обновлено в 01:32