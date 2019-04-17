Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятииREGNUM 03:12

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся. Уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») было возбуждено Следственным комитетом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-главу «дочки» «Ростеха» объявили в розыск по делу о многомиллионных хищениях

Интерфакс07:14

Брешь в обороне: челябинский завод, где идут обыски ФСБ, уличили в махинациях с контрактами военных

74.ru06:22

Обыски на оборонном предприятии в Челябинске связаны с делом о хищении 300 млн рублей

Znak.com02:01

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

РИА Новости02:46

Причину обысков на СКБ «Турбина» объяснили представители головного предприятия

Первый областной04:09

СКБ «Турбина», где идут обыски, закупало комплектующие по завышенной цене

ТАСС05:10

ФСБ обыскивает оборонное предприятие Челябинска

Челябинск Сегодня02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Общество

Родившую в первые минуты года россиянку обязали заплатить за подаренные цветы

Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019-м году детей, Сания Абдуллина получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Общество

В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти

Посетители красноярского зоопарка "Роев ручей" до смерти закормили винторогого козла по кличке Коралл, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Екатерина Михайлова.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом

Обновлено в 08:22
Хоккей

Малкин поедет на чемпионат мира

Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Пентагон готовит план по сдерживанию российского влияния в Венесуэле

Вашингтон разрабатывает военные средства «по сдерживанию российского влияния» в Венесуэле.
Обновлено в 00:16
Общество

«Росконтроль» определил лучший творожный сыр

Ранее специалисты «Росконтроля» определили лучшие марки кефира и простокваши.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Суд отложил заседание по бракоразводному процессу Аршавиных

Красносельский районный суд отложил заседание по бракоразводному процессу Андрея и Алисы Аршавиных до 4 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 08:30
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации вооружения

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщила в среду пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Обновлено в 06:39
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Авто

Chery привезет в Россию новый Arrizo GX

У себя на родине в Китае новый Chery Arrizo GX продается с осени 2018 года.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

В Екатеринбурге уволили за коррупцию главного борца с коррупцией

Обновлено в 08:11
Авто

Genesis представил компактный электромобиль Mint

Премиальный автомобильный бренд Genesis представил концептуальный хэтчбек Mint на электротяге.
Обновлено в 05:25
Спорт

Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу

Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.
Обновлено в 06:49
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

«Как козе баян»: Галкин оказался не нужен меркантильной Пугачевой

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Здоровье

Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти инфекций

Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, предназначенная для защиты сразу от пяти серьезных инфекционных заболеваний: дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Кудряшка Волочкова: балерина решилась на весенние перемены в имидже

43-летняя Анастасия Волочкова решилась на весеннее преображение. Для этого балерина обратилась в один из салонов красоты.
Обновлено в 07:35
Происшествия

На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана

На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Обновлено в 06:51
Политика

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Здоровье

В Башкирии раскрыли статистику заболеваемости раком шейки матки

В региональном минздраве представили отчет по заболеваемости шейки матки.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Кремль нашел новый способ лишать депутатов Госдумы мандатов

«Подготовлен проект федерального закона, направленный на установление меры ответственности за недостоверно задекларированные доходы членами Совета Федерации и депутатами Госдумы в виде досрочного прекращения полномочий», — заявил чиновник.
Обновлено в 08:02
Экономика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце похвасталась знакомством с Филиппом Киркоровым

На мероприятии присутствовали многие отечественные звезды, среди которых засветился и Филипп Киркоров.
Обновлено в 03:27
Политика

Турции не удалось согласовать с США закупку российских С-400

Обновлено в 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное